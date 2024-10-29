Прибыль «ВИМ инвестиций» за девять месяцев сократилась до 350 млн рублей
Прибыль «ВИМ инвестиций» за девять месяцев 2024 г. сократилась по РСБУ с прошлогодних 4,6 млрд до 350 млн руб., несмотря на снижение расходов. Это следует из промежуточной отчетности компании.
По результатам III квартала 2024 г. компания не получила торговые или инвестиционные доходы. За отчетный период компания получила убыток в 101 млн руб. против прибыли в 372 млн руб. за аналогичный промежуток в 2023 г. Расходы на персонал сократились, однако прямые операционные расходы превышают прошлогодний показатель.
10 октября представители «Сберинвестиций», ВТБ, УК «Т-капитал», «Альфа-капитала» и «БКС мир инвестиций» рассказали «Ведомостям», что после начала периода роста ставок в экономике российские управляющие в III квартале фиксировали высокий спрос у розничных инвесторов на биржевые паевые инвестфонды (БПИФ).
По итогам июля – сентября биржевые фонды впервые стали самым востребованным инструментом по чистому притоку в «Сберинвестициях»: инвесторы разместили в паях около 55 млрд руб., или 43% от общего объема всех средств за этот период, говорит представитель компании. К концу сентября доля паев в активах клиентов «ВТБ мои инвестиции» выросла до 9,6% против 3,4% на конец 2023 г., рассказал представитель брокера, не раскрыв абсолютных значений.