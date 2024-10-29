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Прибыль «ВИМ инвестиций» за девять месяцев сократилась до 350 млн рублей

Ведомости

Прибыль «ВИМ инвестиций» за девять месяцев 2024 г. сократилась по РСБУ с прошлогодних 4,6 млрд до 350 млн руб., несмотря на снижение расходов. Это следует из промежуточной отчетности компании.

По результатам III квартала 2024 г. компания не получила торговые или инвестиционные доходы. За отчетный период компания получила убыток в 101 млн руб. против прибыли в 372 млн руб. за аналогичный промежуток в 2023 г. Расходы на персонал сократились, однако прямые операционные расходы превышают прошлогодний показатель.

10 октября представители «Сберинвестиций», ВТБ, УК «Т-капитал», «Альфа-капитала» и «БКС мир инвестиций» рассказали «Ведомостям», что после начала периода роста ставок в экономике российские управляющие в III квартале фиксировали высокий спрос у розничных инвесторов на биржевые паевые инвестфонды (БПИФ).

По итогам июля – сентября биржевые фонды впервые стали самым востребованным инструментом по чистому притоку в «Сберинвестициях»: инвесторы разместили в паях около 55 млрд руб., или 43% от общего объема всех средств за этот период, говорит представитель компании. К концу сентября доля паев в активах клиентов «ВТБ мои инвестиции» выросла до 9,6% против 3,4% на конец 2023 г., рассказал представитель брокера, не раскрыв абсолютных значений.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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