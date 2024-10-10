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Инвесторы активно вкладывают в биржевые фонды

Особой популярностью пользуются фонды денежного рынка
Мария Викулова
Максим Стулов / Ведомости

После начала периода роста ставок в экономике российские управляющие в III квартале фиксировали высокий спрос у розничных инвесторов на биржевые паевые инвестфонды (БПИФ). Об этом «Ведомостям» рассказали представители «Сберинвестиций», ВТБ, УК «Т-капитал», «Альфа-капитала» и «БКС мир инвестиций».

По итогам июля – сентября биржевые фонды впервые стали самым востребованным инструментом по чистому притоку в «Сберинвестициях»: инвесторы разместили в паях около 55 млрд руб., или 43% от общего объема всех средств за этот период, говорит представитель компании. К концу сентября доля паев в активах клиентов «ВТБ мои инвестиции» выросла до 9,6% против 3,4% на конец 2023 г., рассказал представитель брокера, не раскрыв абсолютных значений.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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