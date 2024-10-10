Инвесторы активно вкладывают в биржевые фонды

Инвесторы активно вкладывают в биржевые фондыОсобой популярностью пользуются фонды денежного рынка
После начала периода роста ставок в экономике российские управляющие в III квартале фиксировали высокий спрос у розничных инвесторов на биржевые паевые инвестфонды (БПИФ). Об этом «Ведомостям» рассказали представители «Сберинвестиций», ВТБ, УК «Т-капитал», «Альфа-капитала» и «БКС мир инвестиций».
По итогам июля – сентября биржевые фонды впервые стали самым востребованным инструментом по чистому притоку в «Сберинвестициях»: инвесторы разместили в паях около 55 млрд руб., или 43% от общего объема всех средств за этот период, говорит представитель компании. К концу сентября доля паев в активах клиентов «ВТБ мои инвестиции» выросла до 9,6% против 3,4% на конец 2023 г., рассказал представитель брокера, не раскрыв абсолютных значений.
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