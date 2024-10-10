Инвесторы активно вкладывают в биржевые фонды

По итогам июля – сентября биржевые фонды впервые стали самым востребованным инструментом по чистому притоку в «Сберинвестициях»: инвесторы разместили в паях около 55 млрд руб., или 43% от общего объема всех средств за этот период, говорит представитель компании. К концу сентября доля паев в активах клиентов «ВТБ мои инвестиции» выросла до 9,6% против 3,4% на конец 2023 г., рассказал представитель брокера, не раскрыв абсолютных значений.