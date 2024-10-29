Чистая прибыль «Алросы» за девять месяцев 2024 года сократилась на 68%
Чистая прибыль «Алросы» по РСБУ сократилась на 68% по результатам девяти месяцев 2024 г. – с 87,8 млрд до 28 млрд руб., следует из отчета компании.
Выручка снизилась на 30% и составила 166 млрд руб., тогда как прибыль от продаж сократилась на 65% и составила 32,75 млрд руб. Себестоимость продаж опустилась на 14% до 112,4 млрд руб. Общий долг «Алросы» с начала года вырос на 17% и составил на конец сентября 158,9 млрд руб. Управленческие и коммерческие расходы выросли на 1 млрд руб. и 7 млрд руб. соответственно.
3 сентября правительство России рекомендовало более 30 компаниям с госучастием составлять финансовую отчетность за три, шесть и девять месяцев, а не только раз в год. В перечень была включена 31 компания. Среди них – «Газпром», «Алроса», «Ростелеком», «Русгидро», «Аэрофлот», ПАО «Интер РАО ЕЭС», АО «Дом.РФ», АО «Почта России», «Роснано», ОАО «Российские железные дороги» (РЖД) и др. Также кабмин рекомендовал составлять промежуточную отчетность госкорпорации развития ВЭБ.РФ.
«Алроса» – крупнейшая алмазодобывающая компания, мировой лидер по объему добычи и запасов алмазов. По данным компании, «Алроса» добывает около 90% от всей добычи алмазов в России в натуральном выражении. Компания создана в 1992 г. в соответствии с президентским указом.