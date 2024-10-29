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Чистая прибыль «Алросы» за девять месяцев 2024 года сократилась на 68%

Ведомости

Чистая прибыль «Алросы» по РСБУ сократилась на 68% по результатам девяти месяцев 2024 г. – с 87,8 млрд до 28 млрд руб., следует из отчета компании.

Выручка снизилась на 30% и составила 166 млрд руб., тогда как прибыль от продаж сократилась на 65% и составила 32,75 млрд руб. Себестоимость продаж опустилась на 14% до 112,4 млрд руб. Общий долг «Алросы» с начала года вырос на 17% и составил на конец сентября 158,9 млрд руб. Управленческие и коммерческие расходы выросли на 1 млрд руб. и 7 млрд руб. соответственно.

3 сентября правительство России рекомендовало более 30 компаниям с госучастием составлять финансовую отчетность за три, шесть и девять месяцев, а не только раз в год. В перечень была включена 31 компания. Среди них – «Газпром», «Алроса», «Ростелеком», «Русгидро», «Аэрофлот», ПАО «Интер РАО ЕЭС», АО «Дом.РФ», АО «Почта России», «Роснано», ОАО «Российские железные дороги» (РЖД) и др. Также кабмин рекомендовал составлять промежуточную отчетность госкорпорации развития ВЭБ.РФ.

«Алроса» – крупнейшая алмазодобывающая компания, мировой лидер по объему добычи и запасов алмазов. По данным компании, «Алроса» добывает около 90% от всей добычи алмазов в России в натуральном выражении. Компания создана в 1992 г. в соответствии с президентским указом.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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