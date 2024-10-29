Чистая прибыль «Алросы» за девять месяцев 2024 года сократилась на 68%

Выручка снизилась на 30% и составила 166 млрд руб., тогда как прибыль от продаж сократилась на 65% и составила 32,75 млрд руб. Себестоимость продаж опустилась на 14% до 112,4 млрд руб. Общий долг «Алросы» с начала года вырос на 17% и составил на конец сентября 158,9 млрд руб. Управленческие и коммерческие расходы выросли на 1 млрд руб. и 7 млрд руб. соответственно.