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Акции американских металлургов выросли на фоне слов Трампа о пошлинах

Ведомости

Акции металлургических компаний США выросли на фоне заявления президента страны Дональда Трампа о пошлинах на импорт стали и алюминия. На 16:00 мск в ходе предварительных торгов бумаги алюминиевой компании Alcoa подорожали на 4,79%, Century Aluminum – на 11,3%, Kaiser Aluminum – на 2,9%, свидетельствуют данные Nasdaq.

В ходе своего первого президентского срока (2016–2020 гг.) Трамп уже вводил пошлины, но тогда предоставил нескольким торговым партнерам беспошлинные льготы, включая Канаду, Мексику и Бразилию. Мексика является крупным поставщиком алюминиевого лома и сплавов, напоминает Reuters. Бывший президент Джо Байден позже договорился о беспошлинных квотах с Великобританией, Европейским союзом и Японией. Из заявления Трампа неизвестно, что произойдет с этими договоренностями. Несмотря на протест со стороны Канады и ЕК, американские металлурги поддерживают инициативу Трампа. К примеру, Кевин Демпси, президент и генеральный директор Американского института чугуна и стали (AISI), заявил в разговоре с Reuters, что отраслевая торговая группа приветствует «приверженность» президента укреплению американской сталелитейной промышленности. Вместе с этим, Крис Суонгер, генеральный директор Совета по дистиллированным спиртным напиткам США, выразил обеспокоенность тем, что новые тарифы Трампа на сталь приведут к тому, что ЕС вновь введет ответные пошлины на американский виски и повысит их до 50%.

Ранее Трамп заявил, что объявит об установлении 25%-ных пошлин на весь импорт стали и алюминия 10 февраля. Президент США также сообщил, что 11 или 12 февраля он объявит о «взаимных тарифах» – введении американскими властями импортных пошлин на товары в случаях, когда другая страна приняла такое решение в отношении США. При этом Европейская комиссия (ЕК) заявила, что не видит оснований для введения США пошлин на сталь и алюминий.

Еврокомиссия также заявила, что намерена реагировать в целях обеспечения защиты интересов европейских предприятий, работников и потребителей «от необоснованных мер». ЕК считает, что введение пошлин «было бы незаконным и экономически контрпродуктивным, особенно с учетом глубоко интегрированных производственных цепочек, созданных ЕС и США посредством трансатлантической торговли и инвестиций».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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