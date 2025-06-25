Совет директоров НАУФОР возглавил Александр Волошин

В настоящее время он входит в советы директоров ряда российских компаний, возглавляет совет директоров крупнейшей частной бизнес-школы России МШУ «Сколково» и Совет НФ «Аналитический центр «Форум». В разные годы Волошин руководил администрацией Президента РФ, а также коллективными органами управления таких компаний, как РАО «ЕЭС», ГМК «Норильский Никель», «Уралкалий» и «Яндекс».