Совет директоров НАУФОР возглавил Александр Волошин
Александр Волошин избран председателем совета директоров Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР). Этот пост с 2010 г. занимал Олег Вьюгин, который досрочно покинул должность 7 октября 2024 г.
Волошин, родившийся в 1956 г. в Москве, известен своим опытом в руководстве трансформационными процессами как в государственном, так и в корпоративном управлении.
В настоящее время он входит в советы директоров ряда российских компаний, возглавляет совет директоров крупнейшей частной бизнес-школы России МШУ «Сколково» и Совет НФ «Аналитический центр «Форум». В разные годы Волошин руководил администрацией Президента РФ, а также коллективными органами управления таких компаний, как РАО «ЕЭС», ГМК «Норильский Никель», «Уралкалий» и «Яндекс».
НАУФОР – саморегулируемая организация, объединяющая брокерские и дилерские компании, управляющие компании, депозитарии, спецдепозитарии и других участников фондового рынка. К концу 2024 г. в состав СРО входило 686 членов, из которых 498 являлись некредитными организациями.
В декабре 2024 г. представители НАУФОР отмечали отток инвесторов со счетами до 1 млн руб. По мнению главы ассоциации, это связано с ограниченным выбором инвестиционных инструментов, поскольку банковские депозиты выглядят для инвесторов более привлекательными.