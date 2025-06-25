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Совет директоров НАУФОР возглавил Александр Волошин

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Александр Волошин избран председателем совета директоров Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР). Этот пост с 2010 г. занимал Олег Вьюгин, который досрочно покинул должность 7 октября 2024 г.

Волошин, родившийся в 1956 г. в Москве, известен своим опытом в руководстве трансформационными процессами как в государственном, так и в корпоративном управлении.

В настоящее время он входит в советы директоров ряда российских компаний, возглавляет совет директоров крупнейшей частной бизнес-школы России МШУ «Сколково» и Совет НФ «Аналитический центр «Форум». В разные годы Волошин руководил администрацией Президента РФ, а также коллективными органами управления таких компаний, как РАО «ЕЭС», ГМК «Норильский Никель», «Уралкалий» и «Яндекс».

НАУФОР – саморегулируемая организация, объединяющая брокерские и дилерские компании, управляющие компании, депозитарии, спецдепозитарии и других участников фондового рынка. К концу 2024 г. в состав СРО входило 686 членов, из которых 498 являлись некредитными организациями.

В декабре 2024 г. представители НАУФОР отмечали отток инвесторов со счетами до 1 млн руб. По мнению главы ассоциации, это связано с ограниченным выбором инвестиционных инструментов, поскольку банковские депозиты выглядят для инвесторов более привлекательными.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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