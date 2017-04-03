Галерея Гари Татинцяна показала несколько работ Дэмиена Хёрста

По ним можно составить представление о художнике, но не о причине его славы

В Галерее Гари Татинцяна принято показывать хорошего понемногу, туда последнее время привозят работы знаменитых или модных западных художников, но в небольшом количестве. На этот раз в галерее демонстрируют несколько вещей одного из самых известных, изобретательных и коммерчески успешных художников современности – Дэмиена Хёрста. Все работы не новые, датированные концом нулевых, но из прославленных серий. Впрочем, все, что делает этот художник, быстро становится знаменитым и дорогим, поскольку если он в чем-то и гений, то в умении придумывать и выгодно продавать выдуманное.

Пожалуй, самое интересное для рассматривания на выставке – картины с бабочками, символами скоротечности жизни. Но не простоватые «Клубника и сливки», где мертвые красавицы приклеены к холсту розового и кремового цвета, а сложно придуманные и названные, где трупиками насекомых украшают рисунок часов в форме сердца («Прекрасные дети любви картина 10 на 25 с прекрасными бабочками») и изображают подобие готического витража («Роза. Даремский собор»).

Сергей Портер/Ведомости 1/10 Сергей Портер/Ведомости 2/10 Сергей Портер/Ведомости 3/10 Сергей Портер/Ведомости 4/10 Сергей Портер/Ведомости 5/10 Сергей Портер/Ведомости 6/10 Сергей Портер/Ведомости 7/10 Сергей Портер/Ведомости 8/10 Сергей Портер/Ведомости 9/10 Сергей Портер/Ведомости 10/10

Загадочное название «Прекрасный Муруга, интенсивная параноидальная живопись (с эманацией красоты)» сопровождает галлюциногенное изображение черепа. Впечатляет монотонной мрачностью и произведение из рядов противогазов («Клаустрофобия / Агорафобия»), спрятанных в стеклянные шкафы с медицинскими инструментами на дне. Такой же, подобный медицинскому, шкафчик с упаковками таблеток называется «Что-то должно сломаться» и вместе с картиной с цветными кружками связывает воедино любимые темы художника, на все времена главные для искусства: страх смерти, мимолетность жизни, меланхолия и средство от нее (сейчас это пилюли).

Хёрст выпускает произведения очень большими сериями, и стоимость работ, составляющих цикл, может значительно отличаться – чем больше бабочек, тем дороже. Цены на выставленные произведения галерея не афиширует, но все равно понятно, что они мало кому по карману.

До 1 июня