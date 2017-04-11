Публика не спешит на кинопремьеры, потому что ждет «Форсажа-8»

Мультфильм студий Fox и DreamWorks Animation «Босс-молокосос» прибавил за второй уикенд $26,3 млн в национальном прокате и $37,5 млн в международном. Общие сборы картины приближаются к $200 млн. А диснеевский «Красавица и чудовище» подбирается к $1 млрд. В американской десятке фильм держится на 2-м месте. Сборы за уикенд – $25 млн в Северной Америке и $36,1 млн на других рынках. Американская касса за четыре недели – больше $430 млн, общемировая – $975 млн. Отметку в $1 млрд фильм возьмет на следующей неделе.

Самый успешный дебютант уикенда – анимационная продукция Sony «Смурфики: Затерянная деревня». Фильм занял третью позицию с результатом $14 млн. Публика довольна: по шкале CinemaScore картина получила оценку А, а среди зрителей моложе 18 лет – А+. То есть продолжение понравилось аудитории даже больше оригинала – у первых «Смурфиков» была А-. В международном прокате «Затерянная деревня» собрала $22 млн.

Вторая премьера недели – криминальная комедия «Уйти красиво» с Морганом Фрименом и Майклом Кейном в ролях решительных пенсионеров, спасающих свои накопления. Заняв 4-е место американской таблицы с результатом $12,5 млн, картина сработала выше ожиданий (прогноз давал ей $8 млн на старте). По шкале CinemaScore фильм получил В+, но важнее оценка целевой аудитории: зрители в возрасте от 50 лет выставили А-. В целом аудитория ожидаемо взрослая – 90% старше 35. Бюджет комедии – $25 млн. Любопытно, как фильм будет работать на длинной дистанции (или, как говорят американцы, насколько у него будут длинные ноги).

Замыкает десятку третья премьера – драма «Христос под следствием» о журналисте-атеисте, начавшем искать доказательства, что Бога нет, после того, как его жена ударилась в религию. У фильма $3,9 млн в национальном прокате и отличная оценка А+ CinemaScore.

По материалам boxofficemojo.com