Страшные фотографии Евгения Халдея можно увидеть в Мультимедиа арт музее

Евгений Халдей – классик советской фотографии. Его военные снимки хрестоматийны: москвичи, слушающие сообщение о начале войны 22 июня 1941 г.; солдат, укрепивший красное знамя над рейхстагом в мае 1945 г.; скорбная старуха, сидящая на деревянном чемодане среди печных труб, только и оставшихся после немецкого авианалета.

Кроме этих снимков и внушительного ряда картин счастливой послевоенной жизни – симпатичных и сентиментальных, как и требовалось для печати, впервые показаны в «Мультимедиа арт музее» на выставке в честь столетия Халдея фотографии страшные, с разрушениями и трупами. Их немного, но только они и потрясают, заставляют содрогнуться и свидетельствуют, что война – это не победа и героизм, а смерть, смерть и хаос.

Рассказы самого Халдея – их транслируют на экране – так же драматичны, хотя о военном прошлом он вспоминал бодро. Рассказал и о русской старухе на чемодане, и о двух бездомных стариках, сидящих на развалинах Берлина. Рассказал о муже с женой, встреченных в только что освобожденном Будапеште. Они так и не решились снять с пальто желтые звезды, Халдей оторвал их, они испугались, он объяснил, что тоже еврей.

Евгений Халдей родился в Юзовке (ныне Донецк). Его мать погибла во время погрома, закрыв своим телом двухлетнего сына. Самостоятельно выучился фотографировать, быстро перебрался в Москву, прошел войну, снимал Потсдамскую конференцию и Нюрнбергский процесс. Во время борьбы с космополитизмом был уволен из «Фотохроники ТАСС», перебивался случайными заработками. В 60-е опять стал востребованным и продолжал снимать счастливых советских людей.

До 6 июня