Фестиваль «Опера априори» завершился российской премьерой оперы Сибелиуса «Дева в замке»

У мастеров уровня Сибелиуса плохой музыки нет, и даже если сам финский гений был своим творением недоволен и после успешной премьеры в 1896 г. засунул его в ящик стола с намерением переделать, но по лени так его и не осуществил до конца жизни, теперь человечество вправе иметь оперу в своем культурном активе. Ее вернули к жизни в 1981 г., теперь же команда музыковедов под началом дирижера Олли Мустонена привела партитуру в соответствие с рукописями композитора – и вот посетители отдаленного московского зала «Филармония-2» в Олимпийской деревне услыхали «Деву в замке» в столь аутентичном виде, в каком мир ее еще не знал.

Деревенскую деву силой держит в замке распутный фогт, бедняжка молится, а свой же народ красивым хором упрекает ее в продажности. Деревенский возлюбленный, напротив, не верит в падение суженой и готов пойти на фогта с кулаком. На счастье, вмешивается хозяйка замка, которая решает, что фогт превысил полномочия, и велит его наказать (ведет она тут себя как справедливый Зарастро в «Волшебной флейте» Моцарта, выписавший собственному мавру Моностатосу 200 ударов по пяткам). Дева и жених соединяются, и тут уже народ, переметнувшись на сторону спасенной, славит весну и любовь.

Ранний опус Сибелиуса – счастливый подарок, как и, например, его «Куллерво», исполненное в 2011 г. Михаилом Плетневым. В обеих партитурах Сибелиус, как художник модерна рубежа XIX–XX вв., подобно Рихарду Штраусу заворожен эротикой и насилием. Однако они вписываются в суровый и радостный северный пейзаж, пронизанный народным пением. Тонус опере придают именно хоры: они звучат свежо, приподнято и даже эпично. Сольные партии тоже красивы, хотя вокальная диспозиция весьма странна: баритон и меццо-сопрано поют высоко (а последнее даже подзвучено трубой), в то время как сопрано и особенно тенор жестоко загнаны вниз. Однако Маркус Ниеминен, Евгения Сегенюк, Наталья Мурадымова и Артем Сафронов справились с партиями, а Олли Мустонен добился от капеллы Юрлова и оркестра Musica Viva собранного и прозрачного звука.

В пару «Деве в замке» был выбран «Кащей Бессмертный» Римского-Корсакова, написанный почти на тот же самый сюжет, только со сказочными персонажами. Очевидную параллель не поддержало исполнение. Хотя Станислав Мостовой неплохо провел гротескно-характерную партию Кащея, а Сегенюк, Ниеминен и Петр Мигунов были убедительны в других ролях, партия плененной Царевны Мурадымовой не подошла, хор пел резко, а расширенный состав камерного оркестра Musica Viva так и не превратился в полнозвучный симфонический оркестр. И хотя сомнений в месте Римского-Корсакова на Олимпе ни у кого не возникло, в Олимпийской деревне победу одержал Сибелиус.