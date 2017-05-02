В Музее Метрополитен был арестован Федор Павлов-Андреевич

В конце концов прозрачное узилище было разбито, перформер из него извлечен, заботливо накрыт простыней и доставлен в отделение полиции

Ежегодный бал Института костюма Met Gala – крупнейшее светское мероприятие, на которое собираются звезды кино и модной индустрии. Художник-перформер Федор Павлов-Андреевич в понедельник решил осуществить там свой перформанс «Подкидыш», суть которого в следующем: прозрачный куб, в котором находится скрюченный обнаженный художник, помощники пытаются внести на культурное мероприятие, предполагающее открытость. До Нью-Йорка перформанс проводился уже четыре раза.

«Подкидыш 1» был осуществлен два года назад во время 56-й Венецианской биеннале в палаццо Чини, где находится крупнейшая музейная институция Pinault Foundation, затем «Подкидыша» показали на открытии Музея современной культуры «Гараж» в Москве, на Christie’s Vanity Fair party в Лондоне и в прошлом году на Биеннале в Сан-Паулу. В реакции на «Подкидышей» ни разу не принимала участие полиция.

Вчера в Нью-Йорке, как рассказала «Ведомостям» директор студии Павлова-Андреевича Анна Шпилько, когда художника, лежащего в прозрачном кубе, попытались внести на Met Gala, их остановила охрана и потребовала приглашение. Его, естественно, не было. Под смех публики куб был вынесен в угол, вызванные пожарники и полиция потребовали, чтобы Павлов-Андреевич вылез из своего ящика, но он сделать этого не мог, поскольку был зафиксирован ассистентами. В конце концов прозрачное узилище было разбито, перформер из него извлечен, заботливо накрыт простыней и доставлен в отделение полиции. Там он и ожидает обвинения, которое должно быть предъявлено в течение суток.

Предварительно Федора Павлова-Андреевича обвиняют в неповиновении властям (хотя он не мог самостоятельно выйти из своего короба) и в действиях, которые вызвали приезд пожарников и полиции. Обвинить в непристойном поведении его трудно – в ящике он был в позе, исключающей демонстрацию гениталий.

Как известно, результативность перформансов всегда связана с реакцией на него окружающих. На этот раз полиция и пожарные Нью-Йорка оказали художнику услугу, арестовав его. Хотя, насколько вся эта история окажется веселой, будет известно только после решения властей.

Федор Павлов-Андреевич – достаточно известный художник, свои перформансы он часто совершает обнаженным и при этом демонстрирует незаурядную гибкость и хорошую тренированность тела. Правоохранительные органы его творчеством до вчерашнего дня не интересовались.