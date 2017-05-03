Культура
Статья опубликована в № 4314 от 03.05.2017 под заголовком: Вольности готического вкуса

Вольности готического вкуса

Выставка «Готика Просвещения» предлагает новый взгляд на архитектурный стиль, традиционно называемый псевдоготикой. И представляет красивейшие проекты
«Панораму ансамбля Царицыно» Баженова можно долго рассматривать
«Панораму ансамбля Царицыно» Баженова можно долго рассматривать
Максим Стулов / Ведомости

Выставка «Готика Просвещения. Юбилейный год Василия Баженова» имеет сложный для восприятия жанр научного размышления. Ее куратор Сергей Хачатуров считает, однако, что тема ее актуальна, что «смыслы и идеи, связанные с русской готикой, помогают лучше понять диалог века Просвещения и века сегодняшнего». И решительно противится принятому обозначению стилистически сложных архитектурных проектов, рожденных во время торжества ясных планов и симметрии неоклассицизма, как «псевдоготика». Хачатуров, скажем сразу, трактует пристрастие к свободному и фантазийному готическому стилю как проявление личной свободы в век утверждения строгих норм и правил. Своего рода вольнодумство, выраженное в архитектуре.

Неслучившееся будущее: Модель Большого Кремлевского дворца Баженова выставлена в Музее архитектуры
Музей архитектуры поставил в своих залах фрагменты модели Большого Кремлевского дворца Василия Баженова. Возвращение зрителям символа русской имперской архитектуры стоит считать культурным событием

Трудно сказать, насколько считываются эти кураторские мысли на большой выставке, занимающей шесть залов в Музее архитектуры и все выставочное пространство фонда In Artibus, без разговора с их автором. Но показанный материал настолько интересен, что и без ученых пояснений склоняет к размышлениям. Они вызваны прежде всего необычайной красотой и изощренностью «готических» проектов эпохи русского Просвещения, т. е. расцвета царствования Екатерины II.

Для науки

К выставке была приурочена международная конференция «Василий Баженов и греко-готический вкус», а также выпущен научный каталог с подробным описанием всех экспонатов и несколькими исследовательскими статьями.

Сложным отношениям императрицы и архитектора посвящена, в сущности, вся выставка. Формально материалы об этих двух исторических персонах собраны в залах фонда, но Модель Большого кремлевского дворца – неосуществленного проекта Баженова – является частью постоянной экспозиции Музея архитектуры. Хотя он и не «готического вкуса», но размах баженовских амбиций идеально представляет, а также напоминает, что в противостоянии художника и власти творцы не всегда оказываются правыми. Небольшой «масонский уголок» в первой части выставки также напрямую относится к взаимоотношениям принявшего идеи вольных каменщиков архитектора и императрицы.

Эти взаимоотношения великого русского архитектора, почти ничего не построившего (авторство Пашкова дома давно подвергается сомнению, так же как и прежде надежно атрибутированная церковь Владимирской иконы Божией Матери в Быкове), с императрицей, повелевшей разрушить его дворец в Царицыне, неоднократно описаны. А вот такого пристального внимания самому понятию «готики», сложившемуся в эпоху Просвещения, кажется, никогда не уделялось. Выставка позволяет по-другому посмотреть на такую чудесную архитектурную графику, как, например, «Проект сени над мощами Ионы митрополита в Успенском соборе Московского Кремля» Баженова, или разглядеть детали его же «Панорамы ансамбля Царицыно», ставшей украшением выставки.

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Готическая тема дала возможность показать на выставке самые разные вещи: не только проектные листы Баженова и его современников, но и архитектурную живопись и графику, театральные эскизы и материалы о коронационном празднестве, портреты Екатерины II и большой семейный портрет самого Баженова. А также такие очаровательные обломки старины, как деревянную парковую «Минерву» в женский рост (164 см) или модель колокольни Ивана Великого, попавшую на выставку потому, что готикой во времена Просвещения называли всю старую, варварскую, эклектичную архитектуру, а не только рыцарские замки и средневековые соборы.

До 30 июля

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