В Большом театре отметили 25-летие фестиваля «Бенуа де ла данс»

Ана Лагуна и Матс Эк пока передумали покидать сцену М. ЛОГВИНОВ

Фестиваль с непереводимым на русский язык названием за четверть века прошел извилистый путь. Его впервые провели в 1992 г., когда интерес к балету в России умирал и в зрительном зале Большого театра почти перестала звучать родная речь. Тогда Юрий Григорович, в то время все еще главный балетмейстер страны, показал в Москве фрагменты нового балета Ноймайера, старого Бурнонвиля и Баланчина в исполнении полных сил Алессандры Ферри, Хулио Бокки и Александра Кельпина, а также презентовал новую приму Надежду Грачеву, которая и стала первой балериной – победительницей «Бенуа». Тогда это решение вызвало бурю негодования, и претензии к ритуалу выбора лауреатов за 25 лет не изменились. Но другие международные балетные награды то с более, то с менее прозрачными условиями вручения возникали и пропадали, а «Бенуа» выжил. Статуэтка работы Игоря Устинова с танцующей парой есть практически у каждого, кто за четверть века оставил какой-то след в хореографии, а два ежегодных гала-концерта «Бенуа» продолжают оставаться для московских балетоманов, снова многочисленных, одним из немногих окон в мир.

Победители Лучшими танцовщиками этого года выбрали премьера Большого театра Дениса Родькина и этуаль Парижской оперы Уго Маршана, балеринами – еще одну парижскую звезду – Людмилу Пальеро, которая на церемонию не приехала, и уругвайскую танцовщицу Марию Ричетто, хореографом – канадку Кристал Пайт, которая за последние годы завоевала главные балетные сцены. За жизнь в искусстве награждена бразильянка Марсия Хайде, первая Татьяна в «Онегине» Крэнко и Маргарита в «Даме с камелиями» Ноймайера.

Юбилейные гала-концерты (первый – номинантов и свежеиспеченных лауреатов текущего года, второй – победителей разных лет) вышли далеко не самыми яркими, хотя прошлый год в балетном мире был насыщенным. Тем не менее нынешний «Бенуа» запомнится премьерой номера Юрия Посохова (хореографа – победителя прошлого года) Toi Moi – фестиваль гордится этим эксклюзивным приношением постановщика. Останется в памяти столкновение двух хрестоматийных «балконных» адажио из «Ромео и Джульетты» – изобилующее эффектными поддержками Макмиллана и психологически нюансированное Нуреева, которые представили Мария Ричетто и Густаво Карвальо из Национального балета Уругвая (как бы иначе мы вообще услышали о существовании этой труппы!) и французы Леонор Болак и Уго Маршан. В дуэте с Маршаном другая парижская этуаль – Мари-Аньес Жилло – как всегда значительно представила фрагмент из «Знаков» Каролин Карлсон, которым подходят мощь этой балерины в сочетании с безупречной точностью. Дрю Джейкоби и Мэтт Фоли привезли адажио из «Дидоны и Энея» в версии Сиди Ларби Шеркауи, которую он поставил в своем Национальном балете Фландрии, – и эта тягучая, медленная, мучительная битва главных героев заставила мечтать о том, чтобы увидеть полную версию этого спектакля.

Но эмоциональным пиком юбилейного «Бенуа» стало выступление Матса Эка и его многолетней музы Аны Лагуны. Счастьем было уже то, что их решение о прощании со сценой получило обратный ход. Мини-балет «Память» показал, что их существование на сцене без всяких трюков и ухищрений и есть танец в самом высшем, рафинированном смысле. Она долго неотрывно смотрит ему в глаза, он нежно касается ее плеча, скидывает с него седую косу – и им не надо ни верхних поддержек, ни низких рыбок, чтобы возникло ощущение тихой радости после непростых испытаний.