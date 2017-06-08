Сергей Шнуров вновь представился художником

На переднем плане «Кубик Мондриана» Максим Стулов / Ведомости

Сергей Шнуров поет, снимается, сочиняет музыку и выступает как художник. Удача сопутствует ему не во всем, и первый его художнический опыт был принят художественным сообществом как несерьезный. Больше 10 лет назад Шнуров придумал направление «брендреализм» и показывал свою социально-критическую живопись, высмеивающую пристрастие к модным брендам. По его словам, сказанным на пресс-конференции новой его, теперь музейной, выставки «Ретроспектива брендреализма», почти все показанные им тогда работы проданы. Но тогда он «не читал Ролана Барта и не знал, что художник умер» и писал сам. А теперь, надо же это понимать, он сам бренд и только придумывает произведения.

Конечно, требовать рукоделия от современного художника странно, и понятно, что не лично Шнуров вывязывал большой текстильный портрет «Земфира жив», красил золотой краской шкаф-горку, в котором стоит портрет сладкоголосого поп-исполнителя («Иконостас»), или выпиливал из серого пластика популярный призыв российского премьера держаться, несмотря на отсутствие денег («Литье в граните»). Главное – он все это придумал.

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Среди трех десятков его арт-сочинений можно найти и остроумные пластически, как пластиковый объект в виде песочных часов, содержимое которых образует рюмку («Времени нет»), но в основном его вещи забавны игрой слов и понятных смыслов. Часто юмор здесь грубоват, но не так отчаянно скандален, как в ранних песнях, а что касается изображения гениталий, то в изобразительном искусстве это не дерзость. Его Шнур знает, как раз знает – что старую живопись, что модернистскую и актуальную, – намекает, упоминает и перепевает и Рембрандта, и Мондриана, и Уорхола, и Кунса. Как любому «художнику выходного дня», в отличие от профессионала ему не хватает собственной идеи, темы, концепции: «брендреализм» – только слово, сохранившее, кстати, свою актуальность для очень узкого круга. Ну и, конечно, упорства, воли и дерзости, потраченных на другое искусство.

Конечно, выставка Шнурова похожа на удачную пародию, симпатичную забаву, хотя Московский музей современного искусства, судя по сопровождающему тексту, относится к «Ретроспективе бренд-реализма» серьезно, что может показаться даже смешным. Но консультант выставки – заведующий отделом современного искусства Эрмитажа Дмитрий Озерков, ему виднее.

До 12 июля