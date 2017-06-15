Камерный театр Покровского показал «Турка в Италии»

Неаполитанский маскарад – ключевая сцена оперы Владимир Майоров

Ассистентка режиссера хлопает хлопушкой, загорается надпись «Идет съемка», и персонажи оперы Россини запевают арию или дуэт. Вокруг них ползает оператор. Но фильма мы не видим, это не Кэти Митчелл. И команды «Стоп, снято» не звучит, поэтому момент, когда мы выходим из кадра, остается размыт. Грань между игрой и реальностью не проведена, одно путается с другим. Однако режиссер Ольга Иванова и постановщик движений Екатерина Миронова не так уж далеко ушли от оригинала Россини, в котором тоже есть и обмен ролями, и маскарад.

«Турок в Италии» – виртуозная вариация на оперу «Так поступают все женщины» Моцарта с той разницей, что любовная геометрическая фигура разрослась до пятиугольника, ее демиургом стал оперный либреттист, а в данной постановочной версии – киносценарист-поденщик, сочиняющий для персонажей жизненные ситуации и потом ловящий их в свое произведение. Эта опера – рефлексия на оперу, а вместе с тем задолго до «Кармен» высказанное утверждение женской свободы, даже одна из героинь – цыганка, побывавшая в турецком рабстве. Все темы, которые можно было бы актуализировать, постановщик, а также сценограф Виктор Герасименко с чистой совестью игнорировали, но их все равно можно разглядеть сквозь этот пестрый, динамично поставленный и отлично исполненный стройными артистами спектакль.

Его музыкальным руководителем явился Геннадий Рождественский, но он на премьере сидел в первом ряду, а дирижировал – и прекрасно – молодой Алексей Верещагин. Темпы были точные, порой ураганные, солисты еле успевали – но успевали. По части выучки Камерный театр Покровского в последнее время демонстрирует завидный класс, и, что особенно приятно, вышла из моды силовая манера пения. Нельзя сказать, что все голоса созданы для россиниевской музыки, но все же получается Россини, для которого артистам без малого хватает и подвижности, и диапазона, и манер, а длинный ансамбль а капелла прошел тест на тональность. В первом составе блеснула миниатюрная прима театра Екатерина Ферзба, порадовавшая красотой звука, гибкостью звуковедения и умным диапазоном эмоций: ее легкомысленная героиня в минуту раскаяния достигла лирических высот. В роли цыганки-вамп была хороша Татьяна Конинская, порадовал любовник-тенор Александр Бородейко, на зависть артистичны были все басы – спевший обаятельного турка Кирилл Филин, брутальный Алексей Прокопьев в роли подкаблучника мужа и комичный Роман Бобров, сыгравший творца-сценариста.

Шедевр Россини, написавшего не одного лишь «Севильского цирюльника», украсил не только репертуар театра, но и всю оперную афишу Москвы.