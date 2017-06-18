В Царицыне показали «Деревенского колдуна» Руссо Евгений Разумный / Ведомости

Полуторачасовая опера Жан-Жака Руссо логично вписывается в серию лекций и концертов «Садовые спектакли. Искусство пейзажного парка в Европе и России» Оперного дома в Царицыне. Ее концертное исполнение представил ансамбль «Солисты барокко» под управлением Андрея Спиридонова.

Руссо знают прежде всего как автора «Общественного договора», романа «Новая Элоиза» и настольной книги по воспитанию «Эмиль». Но он еще и автор двух опер (первая называлась «Галантные музы»), либретто к которым написал сам. «Деревенского колдуна» высоко оценили современники Руссо и даже реформатор оперы Глюк, его часто ставили и на сцене театра графа Шереметева в Кускове, где партию Колетты исполняла Прасковья Жемчугова. Спектакль шел на французском языке, но разговорные диалоги декламировались на русском. В таком же виде попытались реконструировать «Колдуна» и сейчас.

Небольшая опера-интермедия распадается на два раздела: в первом разворачивается любовная история с добродетельным участием колдуна, во втором звучат старинные танцы. Все же главное в опере – музыка, именно она оказывается основным действующим лицом заключительного раздела. Несмотря на то что Руссо преследовал цель создания французского варианта комической оперы, без итальянского влияния не обошлось: виртуозным колоратурам в партиях Колетты (Светлана Маркина) и Колена (Юрий Ростоцкий) вторил бас-колдун (Дмитрий Степанович). Резкие перепады тутти и соло, мажора и минора порой сильно напоминали концерты Вивальди.

Ансамбль старинной музыки, барочные инструменты, видеопроекции, лекция перед исполнением оперы – все это, безусловно, помогло слушателю познакомиться с образцом театрально-музыкального представления прошлых эпох.