Выставка Гарифа Басырова в Пушкинском музее до обидного мала

Герои Басырова вне реальности Евгений Разумный / Ведомости

В двух залах Отдела личных коллекций Пушкинского музея собраны несколько десятков графических листов Гарифа Басырова и приблизительно столько же его маленьких фигурок-«инкубусов». «Обитаемые пейзажи» – название и выставки, и графической серии, самой значительной и популярной в наследии художника, занимающей и в экспозиции больше всего места. Так что музейный просмотр в данном случае ничего нового об известном авторе не рассказывает. Недаром в вернисажном выступлении Марина Лошак, директор Пушкинского, сказала, что эта выставка только обещание будущей, большей, словно ей самой увиденного было мало.

Персонажи Басырова – человекообразные фигуры, как будто выросшие из поверхности заштрихованного цветными карандашами бумажного листа, обретшие массивные тела, но не лица. Тем не менее они симпатичны в своей грузности, неприкаянности, неловкости и нелепых до странностей композиционных ситуациях, например немотивированного парения над землей.

Трудно объяснить причины возникновения именно таких персонажей Басырова, как и их назначение. Вопрос, что хотел сказать автор, бывает и правомерным, но в этом случае совсем лишний. Появившиеся на листах люди, порождение карандашной штриховки, относятся исключительно к миру выдуманному, они не пародии или карикатуры. Хотя бывают похожи на людей – одеты в старомодные пальто, спят на раскладушке, собирают камни, чтобы их потом разбрасывать.

«Инкубусы», как определял их автор, «неизвестные штуковины, вызывающие из памяти смутно-незнакомые слова: зиккурат – ортостат – кенотаф – ападана – мастаба – наос – некрополь», т. е. архаические и древние сооружения, которые должны быть населены маленькими идолами. Они получались в результате добавления к деревянным брускам металлических деталей и мазков краски. И в этом случае, так же как и в графике, Басыров эксплуатировал один и тот же счастливо найденный прием, пока ему самому он не надоедал и количество рожденных его фантазией существ не достигало предела.

Популярность пришла к Басырову еще в 80-х гг., его рисованных персонажей полюбили сразу же, как они появились на свет. Причина их притягательности в полном равнодушии к зрителям.

До 17 сентября