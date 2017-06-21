Выставка Аристарха Лентулова открылась в Музее Бахрушина

Картина «У моря. Панно» находится в собрании правнука художника Максим Стулов / Ведомости

Выставка «Мистерия-буфф Аристарха Лентулова» в Театральном музее им. А. А. Бахрушина большая и не без странностей. Около 250 произведений из 20 музеев и 11 частных собраний – это много и достаточно, чтобы представить путь одного из самых ярких – во всех значениях этого слова – художников русского модернизма. Даже если хрестоматийных его произведений на выставке нет. А их нет, несмотря на участие Третьяковской галереи и Русского музея.

Отсюда одна из странностей экспозиции – не принятая в музеях замена оригиналов их имитациями, напечатанными на холстах цветными репродукциями. Причем одни из них сосланы в гардеробную, а другие помещены прямо среди подлинников, с надписью, где находится оригинал – в музее или, например, «в собрании Петра Авена». Но куратор выставки Светлана Джафарова считает, что «в театральном музее это допустимо».

На других странностях, вроде названия (первую постановку «Мистерии-буфф» Маяковского оформлял, как известно, Казимир Малевич) и черного цвета плохо оштукатуренных стен, останавливаться не будем. Выставка при всех частных недоумениях оставляет впечатление, полностью соответствующее ее герою, – яркое (простите за повтор).

Верящий в искусство По свидетельствам современников, Аристарх Лентулов похож на свои картины – он был человеком ярким и темпераментным. Режиссер Александр Таиров писал: «Он работал, как жил, жил, как работал. Я помню Аристарха молодым, красивым <...> буйным, непримиримым, горячим, бунтующим, каким, по существу, он оставался всю жизнь. Он верил, что миром правит красота, искусство, что искусство учит человека познавать природу».

И хотя в залах нет пояснительных текстов, а каталог выйдет только к окончанию выставки (это не странности, а привычное дело), творческая и личная биография Аристарха Лентулова ясно прочитывается в экспозиции. В параде его больших холстов, покрытых красками с явным удовольствием, темпераментно, с видимым и совершенно не мучительным поиском собственного пути в живописи. Только в последнем зале, где собраны поздние, 30-х годов, картины, становится грустно от серо-сизого индустриального пейзажа или грубых реалистических портретов в стиле поздних картин его товарища по «Бубновому валету» Ильи Машкова. Также, к слову, умершего во время войны почти в том же возрасте – чуть за шестьдесят.

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Впрочем, уже вскоре после революции, в 20-е годы, краски у Лентулова начинают тускнеть и печаль появляется в застольных сценах, в портретах актеров и актрис и соединяющей все эти любимые сюжеты замечательной по сложному колориту и настроению картине «В мастерской художника». И именно такие не характерные, не азбучные и мощные, не такие известные и зацитированные, как ранние, картины Лентулова делают выставку в Бахрушинском особенной – не только интересной, важной и ценной, но лирической.

Выставка в театральном музее должна, казалось бы, быть сосредоточена на работах Лентулова для сцены, и они все на ней освещены последовательно и подробно. Но эскизы к «Виндзорским проказницам» и фотографии спектакля в Камерном театре или макет к «Демону» в Большом, как и биографические материалы, остаются в тени огромных и ярких холстов художника невероятно мощного темперамента и какой-то прямо яростной любви к краскам.

И если уж искать сюжет в этой выставке – подробном и неполном рассказе о творчестве одного из лучших русских художников прошлого века, – то найти его можно в счастливой семейной жизни Лентулова. Его жена, как образцовая жена художника, позировала ему всю жизнь, появляясь на холстах то импрессионистически похожей, то кубистически неузнаваемой, то благородной дамой, то дешевой соблазнительницей в нелепой ушанке на фоне берез.

До 27 августа