Intel станет новым спонсором МОК вместо McDonald's

Подписание договора состоялось в среду в Нью-Йорке и рассчитано до 2024 года

Ожидается, что Intel сделает акцент на работе с 5G-платформами, виртуальной реальностью, искусственным интеллектом и дронами Rick Wilking / REUTERS

Американская корпорация Intel, занимающаяся производством электронных устройств и компьютерных компонентов, стала новым спонсором Международного олимпийского комитета (МОК). Об этом говорится в пресс-релизе организации, опубликованном в среду, 21 июня.

Подписание соглашения прошло в среду в Нью-Йорке и рассчитано до 2024 г. Детали контракта не уточняются, но обычно компании выплачивают MOK около $100 млн за четыре года.

«Intel является мировым лидером в своей области, и мы очень рады идти с этой компанией к будущему на основе передовых технологий», - подчеркнул президент МОК Томас Бах.

Ожидается, что Intel сделает акцент на работе с 5G-платформами, виртуальной реальностью, искусственным интеллектом, дронами и различными другими проектами, которые помогут улучшить Олимпийские игры.

Ранее МОК и крупнейшая в мире по выручке сеть фастфуда McDonald's заявили о том, что они взаимно согласились завершить партнерство. McDonald’s – спонсор МОК с 1976 г. В 2012 г. стороны продлили соглашение, рассчитанное на восемь лет. McDonald’s заплатил около $100 млн за право быть официальным главным партнером Олимпиады во время зимних и летних Олимпийских игр до 2020 г., напоминает BBC.

McDonald’s останется спонсором зимних Олимпийских игр 2018 г. в южнокорейском Пхенчхане, пояснял представитель МОК: у компании будут точки питания в олимпийском парке и деревне.

McDonald’s стал последним американским брендом, который отказался за последние два года от олимпийского спонсорства, пишет Financial Times (FT): раньше аналогичное решение приняли пивной бренд Budweiser, банковская группа Citi, сети отелей Hilton и телекоммуникационная компания AT&T. В ответ МОК нашел партнеров в других частях света, например в Азии: в январе 2017 г. его спонсором стал китайский интернет-гигант Alibaba Group. FT оценивала доход МОК от этой сделки более чем в $600 млн.

Официальными спонсорами МОК остаются Samsung, Visa, Toyota, Omega, P&G, Panasonic, Coca-Cola, Atos, Bridgestone, Dow, General Electric. С большинством компаний, по данным сайта МОК, контракты подписаны до 2020 г., с Bridgestone, Panasonic и Toyota – до 2024 г., Alibaba Group – до 2028 г., Omega – до 2032 г.