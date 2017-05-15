Omega продлила контракт с МОК до 2032 года

Omega и Международный Олимпийский комитет продлили соглашение о партнерстве до 2032 г. Об этом объявили в Олимпийском музее в Лозанне президент МОК Томас Бах, гендиректор Swatch Group Ник Хайек и Рейнальд Эшлиман, президент компании Omega, входящей в Swatch Group. По продленному соглашению Omega продолжит обеспечивать хронометраж результатов соревнований в ходе Олимпийских игр. Действующий контракт Omega и МОК истекал в 2020 г., и швейцарская компания стала первой из действующих партнеров МОК, которая продлила соглашение сразу на 12 лет.

Omega — один из старейших партнеров Олимпийских игр: с незначительными перерывами компания осуществляет хронометраж на Олимпиадах начиная с игр 1932 г. в Лос-Анджелесе – совокупно уже на 27 Играх. На играх последних десятилетий прямой связи между спортивным хронометражем и часами Omega уже нет, так как используются совсем другие технологии, рассказывал в интервью «Ведомостям» перед Играми-2014 в Сочи Стивен Уркхарт, тогда занимавший должность президента Omega. Основными разработками технологий спортивного хронометража занимается не Omega, а компания Swiss Timing, также входящая в Swatch Group. Специалисты Swiss Timing разрабатывают технологии и оборудование для фиксирования результатов в 35 видах спорта, причем необязательно тех, где победа зависит от скорости. Например, для соревнований по фехтованию и гольфу. В последние годы компания разработала и внедрила тачпэды в бортиках бассейнов на соревнованиях по плаванию и дебютировавшую на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро-2016 камеру фотофиниша Scan ’O’ Vision MYRIA, способную делать 10 000 цифровых снимков в секунду.

К каждым Олимпийским играм, летним и зимним, проходящим раз в два года, Omega создает лимитированные серии часов. Например, к Играм в Пекине в 2008 г. и Рио в 2016 г. компания создала часы, на циферблате которых разместили символы Олимпиады — кольца и медали разного достоинства. К Играм в Сочи компания представила три модели часов в цветах российского флага с олимпийской символикой на задних крышках.