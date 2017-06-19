Статья опубликована в № 4344 от 19.06.2017 под заголовком: Олимпиада без бургеров
Международный олимпийский комитет и McDonald’s прекращают сотрудничество, длившееся больше 40 лет
Одна из вероятных причин – проблемы, с которыми столкнулась компания
- Алина Дидковская
- / Ведомости
Международный олимпийский комитет и McDonald’s прекращают сотрудничество, длившееся больше 40 лет
Е. Егоров / Ведомости
Об этом «обоюдном решении» сторон сказано в их совместном сообщении, опубликованном на сайте Международного олимпийского комитета (МОК). «Мы пересматриваем все аспекты нашего бизнеса и решились на этот шаг вместе с МОК, чтобы сосредоточиться на других приоритетах», – заявила главный директор по маркетингу McDonald’s Сильвия Лагнадо (цитата по пресс-релизу).
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