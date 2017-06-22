На Троицыном фестивале в Зальцбурге выступили русские звезды

Филипп Степин блеснул в партии Джеймса в «Сильфиде» Natasha Razina / State Academic Mariinsky Theatre

Главной темой Троицына фестиваля в Зальцбурге в этом году стали шотландские мотивы. Они не сразу приходят в голову при упоминании слов «барокко» или «бельканто» – главных, казалось бы, в творческой биографии интенданта фестиваля Чечилии Бартоли. Но, присмотревшись к афише, понимаешь, как точен кажущийся неожиданным выбор. Не то чтобы все в культуре Старого Света пропитано Шотландией, но ее образы и ее авторы, начиная с Вальтера Скотта, определили мышление многих поколений. «Деву озера» Россини написал на либретто по поэме Скотта, она положила начало моде на шотландское и коллекции из примерно 25 опер романтической эпохи на шотландские темы; в ее концертном исполнении с оркестром «Музыканты князя Монако» под управлением Джанлуки Капуано были хороши многие, начиная с Бартоли и Эдгардо Рохи.

Да, увидеть килты на сцене можно сегодня часто – конечно, не в концерте солистки Мариинского театра Татьяны Сержан и шотландского бас-баритона Брина Терфеля, исполнявших арии леди Макбет и Летучего голландца из опер Верди и Вагнера6 – шотландско-морская тематика была развита симфониями Феликса Мендельсона-Бартольди в исполнении оркестра Академии Санта-Чечилии с Антонино Паппано за пультом. Нет, килты – удел театральных постановок, например балета Мариинского театра «Сильфида» с солистами Олесей Новиковой, Филиппом Степиным и Игорем Колбом. Вероятно, это самый старый из дошедших в изначальном виде балетов в мире, датский гений Бурнонвиль поставил его в 1836 г. У хореографа не было денег на партитуру Шнейцхофера к парижской постановке, он попросил начинающего композитора, 20-летнего барона Германа Левенскольда, написать ее заново. Так Левенскольд попал в историю, его «Сильфида» идет сегодня по всему миру, на гастролях Валерий Овсянников дирижировал оркестром Camerata Salzburg.

Впрочем, не вся афиша оказалась шотландской. В рамках фестиваля прошел юбилейный концерт скрипачки Анне-Софи Муттер с участием, в частности, Даниила Трифонова – Муттер впервые вышла на сцену Зальцбурга 40 лет назад, 13-летнюю девочку пригласил тогда Герберт фон Караян. Но что-то подсказывает, что к нынешнему духу Зальцбурга тот отнесся бы скептически, так многое изменилось. Дело не в том, что Макс Эмануэль Ценчич выступает в белом и босиком, а между ариями Порпоры, Вивальди и Генделя читает свои тексты о Неистовом Орландо. Троицын фестиваль стал умнее, в пространстве нескольких дней Чечилия Бартоли сохранила дух поиска и интеллектуального события, созданного для большого летнего фестиваля Жераром Мортье.

Зальцбург