Алена Ахмадуллина создала линию одежды в среднем ценовом сегменте

Дизайнер Алена Ахмадуллина выпустила вторую линию женской одежды - Akhmadullina Dreams Akhmadullina Dreams

Российский дизайнер Алена Ахмадуллина выпустила вторую линию женской одежды. В первой коллекции бренда Akhmadullina Dreams будет представлена одежда, обувь и аксессуары, в дальнейшем ассортимент дополнят товары для дома. Первые два магазина Akhmadullina Dreams открыты в торговых центрах «Охотный ряд» и «Атриум» в Москве, третий планируют открыть в августе в «Метрополисе». С июля бренд будет представлен в сети универмагов «Стокманн».

Ориентировочная цена изделий Akhmadullina Dreams - 5000-7000 за брюки, 15 000 за платье из летней коллекции, 19 000-29 000 руб. за пальто из осенней коллекции. Дизайн изделий Akhmadullina Dreams сохранит узнаваемый стиль марки Alena Akhmadullina, в том числе знаменитые рисунки, которые для второй линии создаются по той же схеме, что и для первой: придумывают новые для каждой коллекции, отрисовывают вручную, а затем оцифровывают. Одежда Akhmadullina Dreams будет шиться из качественных материалов, подчеркивает Ахмадуллина: либо из натуральных тканей, либо из современных смесовых, например шелка, мерсиризированного хлопка, льна, шерсти, вискозы. Размерный ряд бренда - от 40 до 50.

Модели из первой коллекции Akhmadullina Dreams 1/5 2/5 Модели из первой коллекции Akhmadullina Dreams 3/5 4/5 Модели из первой коллекции Akhmadullina Dreams 5/5

О желании создавать одежду в массовом сегменте Алена Ахмадуллина рассказывала в интервью «Ведомостям» еще два года назад. Начальные инвестиции в такой проект дизайнер тогда оценивала в $2-3 млн. Эта сумма нужна, чтобы запустить производство, открыть 10-12 бутиков в Москве и на них отработать схему работы. В 2016 г. Ахмадуллина создала три капсулы женской одежды в массовом сегменте для Faberlic. По ее словам, опыт оказался настолько успешным, что созрело решение создать собственную вторую линию. Бренд Akhmadullina Dreams она развивает самостоятельно, подчеркивает Ахмадуллина.

Собственные магазины Akhmadullina Dreams планируются в Москве и Санкт-Петербурге. В регионах бренд будет развиваться путем сотрудничества с франчайзи и оптовыми покупателями. Запуск онлайн-магазина состоится этим летом, с возможностью доставки по всей территории РФ.