Александр Поветкин завоевал титулы WBO и WBA

Россиянин по очкам одержал победу в поединке с украинцем Андреем Руденко

Александр Поветкин (справа) победил Андрея Руденко Рамиль Ситдиков / РИА Новости

В Москве в Государственном центральном концертном зале «Россия» (Лужники) завершился вечер профессионального бокса. Главным событием стал поединок между российским супертяжеловесом Александром Поветкиным и украинцем Андреем Руденко. На кону стояли вакантный интернациональный титул WBO и WBA-Interconti.

Поветкин одержал победу по очкам, решение судей было единогласным. Двое арбитров отдали преимущество Поветкину со счетом 120-108, еще один судья зафиксировал счет 120-109. В первом раунде украинец пожаловался на боль в шее, несмотря на это бой продолжался все 12 раундов.

Это 32-я победа в карьере Поветкина (23 нокаутом) при одном поражении. Для спортсмена это первая победа после дисквалификации.

Напомним, в допинг-пробе Александра Поветкина в декабре обнаружили запрещенное вещество остарин. В начале февраля глава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский сообщил, что допинг-проба «Б» спортсмена тоже оказалась положительной. В марте Всемирный боксерский совет (WBC) отстранил Поветкина на неопределенный срок.

В июне Всемирная боксерская ассоциация (WBA) и Всемирная боксерская организация (WBO) оправдали Поветкина в деле о допинге.

Руденко выступает на профессиональном ринге с 2006 г. За это время он провел 33 поединка, в 31 одержал победу (19 нокаутом) и в двух потерпел поражение по очкам. До субботнего боя имел победную серию из семи поединков.