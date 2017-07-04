В Москве стартовал театральный проект Smile off, но его никому не покажут

В единственной сцене, которую позволено увидеть зрителю Smile off, он видит фотографии других зрителей Experience factory

Этот спектакль никто не видел. И не увидит. Так что непонятно, как о нем разговаривать.

Я его тоже не видел. Пришел на Пушечную улицу, 4, строение 2, поднялся на второй этаж, поздоровался с продюсером Федором Елютиным, который все это устроил, поэтому расскажу про него. Елютин прокатывал у нас променад-спектакль Remote Moscow знаменитой немецкой группы Rimini Protokoll, а скоро начнет катать (теперь уже буквально, на фуре) их же Cargo Moscow, знакомящий зрителей с жизнью дальнобойщиков. Но это два масштабных, технически сложных проекта с громким именем, а у Елютина есть еще два камерных, производства бельгийской компании Ontroerend Goed. Оба для одного зрителя. Первый – «Твоя_игра» – стартовал год назад в универмаге «Цветной». Второй – Smile off – начинает жизнь сейчас на новой площадке на Пушечной. Про него Елютин говорит, что это «как любовь, только с гарантией».

Импресарио Федор Елютин предпочитает слову «продюсер» старомодное «импресарио». Его компания называется Experience Factory и занимается российской адаптацией проектов двух театральных коллективов – немецкого Rimini Protokoll и бельгийского Ontroerend Goed. Пространство, где идет Smile off, Елютин назвал Experience Space. Здесь же теперь будет идти «Твоя игра».

В «Твоей_игре» зритель входит в лабиринт из красных бархатных ширм. Задача игры – помочь ему увидеть себя со стороны. Насколько новым и неожиданным окажется этот опыт, зависит от игрока – он может раскрыться, а может смутиться и уйти с чем пришел. Смущаться не надо. Такому театру надо доверять, он вас не обидит.

Smile off как раз про доверие. Любовь с гарантией – вещь загадочная, поэтому, как она выглядит, вы не узнаете. На входе вас усадят в кресло-каталку, мягко свяжут руки, наденут глухую черную маску на глаза и повезут в таинственное пространство слуховых и тактильных ощущений, по большей части приятных, хотя сама ситуация, в которой зритель связан и слеп, может вызвать протест.

Как и «Твоя_игра», Smile off работает с границами зрительской зоны комфорта. Но делает это еще деликатнее, еще осторожнее. Проблема обоих проектов именно в том, что границу зоны комфорта они не переступают. Что отчасти работает против искусства.

Это объяснимая и объективная трудность – зрительские реакции индивидуальны и непредсказуемы, а вдруг кому-то станет плохо? В условиях такой медицинской ответственности работать приходится очень и очень мягко. Как в спа-салоне. Тогда клиент расслабится, раскроется и получит за 30 минут представления максимум удовольствия.

Надо только не думать о том, что искусство уже больше 100 лет занимается прямо противоположными вещами – тревожит, ставит сложные и опасные вопросы, вызывает дискомфорт, категорически отказывается делать красиво и приятно. Но в обмен на все эти неудобства дает новое понимание мира и человека.

Так что пропишем проекты Ontroerend Goed по ведомству досуга и развлечений – качественных, интересно придуманных и оказывающих терапевтическое воздействие. Взгляд на себя со стороны, который предлагает зрителю «Твоя_игра», конечно, обязан быть доброжелательным. А из темноты Smile off уместнее всего выныривать с улыбкой.

Идеальной иллюстрацией к этой короткой рецензии был бы черный квадрат. Но я все же слукавил, сказав, что не видел спектакль. Совсем чуть-чуть, наверное минуту, мне дали на него посмотреть. Но все остальное время спектакль смотрел на меня.