Объявлен список номинантов на Премию Кандинского и состав жюри

В главной номинации «Проект года» авторы всех 15 работ хорошо известны художественному сообществу и заинтересованной публике Артем Геодакян / ТАСС

Факт, что в лонг-лист 11-й Премии Кандинского вошли люди и события достойные, кажется, не нуждается в комментариях – естественно, что выбирают лучших. К тому же за десятилетие своего существования выбор жюри и лауреатов Кандинского всегда был понятен, хотя мог оказаться спорным. Но результаты награждения другой отечественной премией в области современного искусства – государственной «Инновацией» – были в этом году столь странными, что заставили беспокоиться и по поводу другой – независимой, частной. К сравнению премий подталкивает и имя председателя нынешнего жюри Кандинского – Леонид Бажанов создал и долгие годы возглавлял Государственный центр современного искусства, учредителя «Инновации».

В главной номинации «Проект года» авторы всех 15 работ хорошо известны художественному сообществу и заинтересованной публике: Виктор Алимпиев, Евгений Антуфьев, Петр Белый и далее по алфавиту вплоть до несколько неожиданной здесь Кети Чухров. Ее естественнее было бы видеть в номинации «Научная работа», однако она представлена видеопоэмой Communion. Некоторые художники, например Ирина Корина, Аня Желудь, группировка ЗИП, были лауреатами и номинантами обеих отечественных премий в области современного искусства. Мария Сафронова со сложносочиненным «Общим частным» и Александра Митлянская с серией видео «Между прошлым и будущим» впервые попали в такую сильную компанию, а их выставки в Московском музее современного искусства вызвали массу похвал.

Кстати, в членах жюри числится исполнительный директор ММСИ Василий Церетели. Ему судить проекты его же музея как будто не вполне корректно, но в этом случае уже много лет используется один аргумент: не хватает в нашем современном искусстве людей компетентных и уважаемых. Видимо, и для двух премий. Так что естественно видеть в жюри и директора Пушкинского музея Марину Лошак, и директора «Мультимедиа арт музея» Ольгу Свиблову.

Если кому-то хочется видеть и среди награжденных новых людей, то их лучше искать в номинации «Молодой художник». Несколько комично, конечно, смотрятся фамилии Саши Пироговой и Ольги Кройтор в обоих списках, но с разными проектами. Как будто в одной работе художницы проявили себя молодо, а в другой – уже зрело.

Среди номинированных научных работ также ожидается серьезная конкуренция: статьи давно заслуженных Александра Боровского и Ивана Чечота попали в список вместе с рукописями Валентина Дьяконова и Алексея Бобрикова и очень неровным по составу сборником Третьяковской галереи «Оттепель».

Шорт-лист Премии Кандинского будет объявлен в начале сентября, а победители станут известны в декабре. Ждать этих событий интересно, потому что работы каждого из номинантов можно обсудить, о каждом есть что сказать. Даже кажется, что год для отечественного современного искусства был удачным.