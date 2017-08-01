На Мальте показали мировую премьеру балета о петербургских холодах

Авторы «Хрустального дворца» вспомнили традиции XVIII в. Европейский фонд поддержки культуры

Время и место действия – январь 1740 г., Санкт-Петербург. Сюжет балета взят из российской истории – императрица Анна Иоанновна решила поженить своих Шута и Шутиху, а после свадьбы отправила их на ночь в Ледяной дом. Не только стены дворца, но и все предметы интерьера были сотворены изо льда; на улице было минус 40; облагодетельствованные тем не менее выжили. Им это удалось потому, что женщина сумела подкупить солдата-охранника, сняв с шеи жемчужное ожерелье, и получила полушубок, в который бедолаги и завернулись в ночи. Шут был из разжалованных императрицей аристократов (его наказали за тайный переход в католичество), Шутиха была горбуньей из крестьян, обоим было около пятидесяти. То есть в истории этот сюжет, во-первых, про то, что крестьянская женщина смогла спасти обоих (аристократ бы так и умер), а во-вторых – про то, что вовремя припасенное ожерелье во все времена в России способно скорректировать волю жестокой власти. Ничего от романтики, никаких любовей. Понятно, что, взяв эту историю для балета, постановщики многое в ней поменяли.

Прежде всего – название. Не «Ледяной дом» (знакомый нам по роману Лажечникова), но «Хрустальный дворец». Режиссеру Екатерине Мироновой и хореографу Александру Сомову (москвичам, приглашенным на постановку Европейским фондом поддержки культуры и Средиземноморским конференц-центром в Валлетте, это совместный российско-мальтийский проект) показалось важным обозначить горькую иронию в этой истории. «Ледяной дом» – это сразу пугает; «Хрустальный дворец» говорит о красоте фантастической (судя по отзывам современников) постройки, ну а то, что в этой красоте не выжить, – когда это кого пугало из правителей на Руси? Конечно, поменялись герои – Шут и Шутиха теперь молоды и хороши собой (в главных ролях самая обаятельная семейная пара российского балета – премьер Михайловского театра Иван Васильев, регулярно танцующий и в Большом, и солистка Большого Мария Виноградова). И этим героям постановщики не дали никакого шанса на выживание – никаких сделок с солдатом, никто им не помогает.

Священная больница Средиземноморский конференц-центр (MCC) в Валлетте – самая престижная театрально-концертная площадка на Мальтийских островах. Здание, построенное в XVII в. мальтийскими рыцарями как госпиталь, в прошлых веках было больницей La Sacra Infermeria, полицейским управлением, детским театром и школой.

«Хрустальный дворец», поставленный в честь 50-летия установления дипломатических отношений России и Мальты, собрал артистов из двух стран. Музыку специально написал Алексей Шор, композитор – резидент Мальтийского филармонического оркестра. Постановщики и исполнители главных ролей – наши (кроме влюбленных в балете есть еще Фея Хрустального дворца – прима Большого Мария Аллаш, Анну Иоанновну играет драматическая актриса Мария Порошина, а Оперную диву – натуральная оперная дива Большого Анна Аглатова), Мальта предоставила замечательный Мальтийский филармонический оркестр (за пульт которого встал Павел Клиничев), трогательный детский хор Stagecoach Malta и учеников местной балетной школы Brigitte Gauci Borda, работавших на сцене со всей серьезностью. Столь разнообразный состав участников (и опера, и драма) понадобился потому, что авторы решили обратиться к традициям спектаклей XVIII в., когда все жанры еще существовали рядом.

И спектакль, интонационно разделенный на две части (первая – праздничная, со счастливыми дуэтами влюбленных героев и дивертисментом в честь императрицы, и вторая – печальная, где герои уже в Хрустальном дворце и понемногу замерзают, хотя не сразу понимают это), предъявил нам историю во всем простодушии и всей радости XVIII в. Того века, где монарх – что бы ни вытворял – был велик и прекрасен (и Анна Иоанновна декламирует свои указы об учреждении кадетского корпуса и – заодно – первой балетной школы в России), где поднятая над сценой и держащаяся прямо за солнечный диск певица отважно исполняла оду государыне, а танцы были полны сентиментальных жестов. Конечно, постановщики выходят за ими самими обозначенные рамки – было бы странно не дать виртуозу Ивану Васильеву продемонстрировать удаль в прыжках, появившихся уже в ХХ в., или не позволить балерине исполнить любимые всеми зрителями фуэте. Самоирония тоже принадлежит к достоинствам не XVIII в. (продиктовав указы, императрица радостно восклицает «Чудесно! Я молодец!») – но радует современную публику. Которая будет не только мальтийской. После премьеры в Валлетте спектакль, вышедший под патронатом президента Мальты Мари-Луиз Колейро Преки и получивший теплое приветствие спецпредставителя президента России Михаила Швыдкого, будет показан и в других странах.

Валетта