Вышла книга «Картинки с выставки» Александра Гениса

Обложка книги Издательство «АСТ»

Александр Генис – прославленный стилист, и яркая афористичная манера письма сразу же выделяет его среди авторов книг об искусстве. Писатели романов о художниках увлечены описанием их жизни и только восхищаются произведениями. Теоретики искусства сосредоточены на анализе процессов и не снисходят до попыток сделать свои статьи читабельными. Популяризаторы современного искусства, наоборот, стараются развлечь читателя, и кажется, что держат его за идиота.

Автобиографическое искусствоведение Гениса и хорошо написано, и занимательно, и поучительно, и приятно поверхностно. «Картинки с выставки» ведь не трактаты, а очерки несколько биографические, даже, как не постеснялись бы написать в старину, исповедальные. В них попадаются признания совсем интимные, иногда смягченные остроумием («Годами выяснилось, что без водки я могу обойтись дольше, чем без музеев»), а то и нет («Будь у меня Бог, я бы навещал Его именно там» – в Дельфах).

Цитата «Великие картины, как мощи святых, меняют тех, кто в них верит; а другим и не стоит оставлять пивную. Тем более теперь, когда компьютер так легко удовлетворяет поверхностное любопытство, что настоящие музеи, казалось бы, нужны только фанатикам».

Генис из тех, для кого искусство заменило религию, и он относится к нему со всей серьезностью глубоко верующего, имеет осознанную потребность ходить в музей-храм и совершает паломничества к святым для живописи местам.

В небольшой его книге три части. В первой – тексты о художниках разных стран и времен (Хальс, Фу Баоши, Магритт, Шагал, Уайетт), во второй – о музеях и художественных явлениях (ренессансный портрет, «дегенеративное искусство», японская каллиграфия). В последней, «Фантиках», он пишет о русских художниках, чья картина, как «Утро в сосновом лесу» Шишкина, «так глубоко въелась в кожу нации, что стала ее родимым пятном».

Эти эскизные картинки с выставок и портреты художников написаны рукой зрелого мастера в его узнаваемой манере. Короткие – несколько малоформатных книжных страниц, – составлены из наблюдений, знаний, впечатлений и переживаний. Иногда ради красного словца Генис не жалеет художника (особенно не повезло «чеканщику страсти» Эгону Шиле), иногда подкрашивает ими банальность («Мунк ставил опыты на себе. Другие писали красками, он – нервами»), но он отличный собеседник в разговоре об искусстве.

В книге нет других картинок, кроме словесных, вместо иллюстраций – ссылки на музейные сайты. Соотношению живой картины и ее копии посвящено своевременное и точное размышление «Виртуальный музей. За и против».

Александр Генис. Картинки с выставки: персоны, вернисажи, фантики. Москва: Издательство «АСТ». Редакция Елены Шубиной, 2017