Фестиваль «Короче» собрал в Калининграде лучшие короткометражки

Поэтичный метафорический стиль фильма «Как я сбросил кожу» принес Алексею Шабарову приз за лучшую режиссуру Фестиваль «Короче»

Сегодня редкий населенный пункт страны не обзавелся кинофестивалем – но красавец Калининград, бывший Кенигсберг, где сам Иммануил Кант не счел зазорным прожить безвыездно всю жизнь, завел себе киносмотр особенный. Среди великого множества фестивалей нет больше ни одного, кто сосредоточился бы только на коротком метре. Есть студенческая «Святая Анна», но это конкурс, есть отдельные секции внутри многосоставных фестивальных программ. Но своего и только своего фестиваля у короткометражного кино еще пять лет назад не было.

Салют космический Противовесом всем коротким фильмам стала показанная на открытии двухчасовая космическая драма Клима Шипенко «Салют-6». Фильм спродюсирован генеральным продюсером фестиваля Сергеем Сельяновым, который собственной волей устроил ему мировую премьеру в Калининграде.

Досадное двойное недоразумение энергично устранили лидеры отечественного продюсирования. Формат пришел в голову Валерию Тодоровскому, президентом стал Сергей Сельянов, бессменным председателем жюри избрали Игоря Толстунова. Проект удался. Фестиваль умно устроен и элегантен, в средствах не сильно стеснен, обладает отличной репутацией в индустрии и пользуется расположением местной публики, преимущественно молодой. Три плотных августовских дня она с энтузиазмом посещает четыре фестивальные площадки. Даже сильный дождь, второй год подряд заливающий церемонию закрытия в городском парке, не помеха, а повод всем вместе создать отменно красивый финальный кадр: темное небо, мелкий дождь и россыпь мокрых разноцветных зонтиков перед экраном, на который проецируют фильмы-победители.

Говоря про умное устройство, я имею в виду, что фестиваль «Короче» решает сразу две важные задачи.

Во-первых, он удовлетворяет все возрастающий зрительский интерес к короткому кино, которое во времена взвинченных скоростей превращается, как удачно выразился на своем мастер-классе глава холдинга СТС, продюсер Вячеслав Муругов, в «полный метр для айфона». Еще недавно отсутствие перспектив в кинотеатральном прокате и телевизоре было для короткометражек проблемой. Сегодня большой экран уже не является для них вожделенным, к тому же дорожку туда все активнее протаптывают альманахи. Каналы тоже к ним присматриваются и наверняка подыскивают им подходящее место в сетке.

Во-вторых, фестиваль предоставляет авторам-дебютантам шанс стартовать в профессии и для лучших из них становится точкой входа в индустрию. В этом году четыре десятка фильмов главного конкурса сложились в мозаику, элементы которой способны вызвать сильные чувства – например, «Проникновение» (реж. Евгений Славинский и Дмитрий Котовец): там начинающий актер, которому предстоит сыграть педофила, решает для пущей убедительности испытать, что это такое, на себе. Это был самый радикальный фильм фестиваля, хотя в других тоже нашлось место и убийствам, и отрезанию гениталий (к счастью, за кадром).

Не представляя повседневную жизнь без гаджетов, молодые режиссеры не сговариваясь сделали их ключевыми персонажами своих фильмов. Заполошная мама пытается по скайпу устроить сына-бездельника на работу в Сколково («Алешенька», реж. Андрей Клименко), невеста накануне бракосочетания жадно считает подписчиков инстаграма («Половинки», реж. Байбулат Батуллин, спецприз жюри), смартфон не оставляет его владелице никакого продыху, пожирая ее существование («Вакуум», реж. Мария Федорова), едва не украденный мобильник перестает выключаться и начинает жить самостоятельной жизнью («Селфи», реж. Андрей Картавцев), невинный визит мастера по настройке телевизора чуть не заканчивается летальным исходом («Акадо», реж. Ким Белов) и т. д.

Жюри, однако, это общее для многих фильмов обстоятельство не заинтересовало, зато оно оказалось неравнодушно к абсурду в разных его версиях. За сценарий отметило Михаила Малина (его «Ребра» – о том, что ничто не остается безнаказанным), за режиссуру – Алексея Шабарова, снявшего далеко не веселый, не слишком правдоподобный, но художественно цельный и убедительный фильм «Как я сбросил кожу», где метафорой авторитарного мира становится детский плавательный бассейн. Наконец, главную награду, как и два месяца назад на «Кинотавре», взял «Лалай-балалай» дебютировавшего в режиссуре актера Руслана Братова, но про тамошние злоключения четырех пьяных мужиков я не скажу вам ни слова – это надо видеть.

Калининград