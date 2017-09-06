Почему в век интернета нужно обязательно сходить на книжную ярмарку на ВДНХ

Печатать книги по технологиям XVI в. - дорогое, но благородное дело Евгений Разумный / Ведомости

Ни дождь, ни реконструкция ВДНХ под девизом «Сегодня стройка, завтра - история» не спугнули желающих пополнить домашнюю библиотеку на юбилейной – тридцатой – книжной ярмарке. Толпиться у входа покупатели с авоськами начали уже за полчаса до официального открытия. Казалось бы, теперь, когда чуть ли не любую книгу можно заказать, а то и скачать в интернете, книжные ярмарки должны потерпеть крах. Но в интернет не перенесешь ярмарочный дух: пестроту стендов с книгами на всех языках мира, встречи с писателями, живое общение с книготорговцами и издателями – даже торг здесь уместен.

В этом году на ярмарке показывают не только готовые книги, но и технологию их производства. Белорусский историк-любитель Владимир Лиходедов вместе с сыном собирает вручную печатные станки по типу аппарата Гуттенберга, производит бумагу из льна – как в XVI в., коллекционирует оборудование у себя в мастерской и надеется когда-нибудь открыть музей, «если государство поддержит». В Москву он привез несколько таких машин и предлагает интересующимся «поиграть во Франциска Скорину». Собрать один аппарат стоит, признается энтузиаст, как купить хорошую немецкую машину. А книга, сделанная по старинной технологии, обойдется в 200 000 руб. Вместе со станком Владимир привез из Белоруссии несколько – вдруг кто заинтересуется. Это не так уж и дорого, вот за рукописную книгу в былые времена отдавали цену в несколько деревень, рассказывает мастер.

Как открылась Московская международная книжная ярмарка

В остальном книги на ярмарке продаются дешевле, чем в книжных магазинах, – в этом ее принцип. Из года в год в 75-й павильон привозят самую разную литературу: от религиозной до комиксов, из 39 стран мира и 60 регионов России. Библия продается через стенд от Корана, а рядом с турецкими и египетскими изданиями лежат сербские и болгарские – полная гармония. В этом году в программе ярмарки презентация книг на языках народов России: между нарядными делегатами из Ирана и деловитыми китайцами снуют женщины в удмуртских сарафанах, а скоро тут будут читать стихи на чувашском языке.

Кому на ярмарке нужно купить книги, а кому - и продать. Писатель «не по профессии, а по призванию» Александр Косарев ходит от стенда к стенду и предлагает издательствам детскую книгу: сочинил историю про лягушонка в трех томах для внука, а потом подумал, что другие дети тоже не должны быть обделены, и решил издать макет – вместе с иллюстрациями и версткой его идея стоила 350 000 руб. Но можно издать книгу и бесплатно, на ярмарке расскажут как: загрузить в интернет текст, а электронное издательство оформит как надо и разошлет по интернет-магазинам, можно даже заработать, а за доплату – опубликовать на бумаге и продавать на ВДНХ.

Юбилей ярмарки скрестили с двумя другими – столетием революции и 870-летием Москвы. По этому поводу при входе показывают газеты и журналы столетней давности: прообраз современной газеты «Известия», дореволюционные журналы мод и «Русские ведомости». За пять дней на ярмарке обещают провести 500 встреч с писателями, от Дмитрия Быкова до Эдварда Радзинского, а также с теми, для кого роль писателя в новинку. Например, со спортсменами Светланой Хоркиной и Екатериной Гамовой, музыкантами группы «Браво» и Леонидом Агутиным. На сегодняшнюю встречу с солистом группы «Звери», написавшим книгу, фанаты стали собираться за час до положенного времени. То ли еще будет, когда на ярмарке станут обсуждать сериал как роман XXI в. и рэп как новую русскую поэзию...

Московская международная книжная выставка-ярмарка проходит c 6 по 10 сентября в павильоне ВДНХ № 75.