Почему современный театр чем лучше, тем опаснее

Благодаря Яну Фабру бельгийский театр занял место на европейской театральной карте territoryfest.ru

В этом году «Территория» пройдет без Кирилла Серебренникова, одного из главных своих вдохновителей и моторов. Тем важнее напомнить, что сама идея фестиваля как школы современного искусства органически связана со всей его работой. Школа, просвещение – ключевые понятия для проектов Серебренникова от «Платформы» до «Гоголь-центра»: в их задачу всегда входило воспитание нового автора и нового зрителя, формирование среды, сообщества, культурного ландшафта. Именно поэтому «Территория» начала возить в Москву студентов со всей страны и показывать им лучшие образцы современного театра. Кто бы знал лет десять назад, что, когда этот сад будет выращен, гулять по нему станет рискованно. «Сегодня современный театр – это не просто важнейшее, передовое, а значит, мощное, влиятельное и смыслообразующее искусство, но и опасное. Таким, каким он стал сегодня в России, он не был практически никогда» – эти слова Кирилла Серебренникова, остающегося под домашним арестом, зачитал на пресс-конференции 12-й «Территории» актер Евгений Миронов, худрук Театра наций и один из арт-директоров фестиваля. Посвящение «Территории» памяти Юрия Любимова кажется естественным в год его 100-летнего юбилея, но это еще одна рифма, возвращающая участников и зрителей фестиваля к теме отношений художника и власти, которую никак не удается оставить в прошлом.

Адреса и классы Основными площадками «Территории» в этом году станут Театр наций и его «Новое пространство», Московский музей современного искусства, «Гоголь-центр», Центр им. Вс. Мейерхольда, «Мультимедиа арт музей», ЦСИ «Винзавод». В программе много мастер-классов с ключевыми фигурами современного театра от Анатолия Васильева до Штефана Кэги из Rimini Protokoll.

Хотя работа с историей как раз одна из тех вещей, которые делают театр опасным. Попробуйте-ка заявить, что ваша родина – «слабое государство, способное лишь на художественный пердеж», как это делает Ян Фабр в спектакле «Бельгийские правила». Но где была бы Бельгия в сегодняшнем художественном контексте, не будь в ней Яна Фабра?

Ну ладно, никуда бы она не делась, потому что кроме Фабра у Бельгии есть баронесса Анна Тереза де Кеерсмакер, и она великая. Ее «Фаза», созданная в 1982 г., – одна из точек отсчета для истории современного танца. Эта работа – золотая классика, все, кто интересуется танцем, видели ее много раз, но одно дело – YouTube, а совсем другое – вживую. «Территория» впервые привозит постановку де Кеерсмакер в Россию, это важнейшее событие.

Группа Rimini Protokoll у нас уже освоилась: два адаптированных проекта – Remote Moscow и Cargo Moscow – успешно прокатываются в Москве. Но фокус в том, что каждая затея группы не похожа на предыдущие. На «Территории» покажут «Наследие. Комнаты без людей» – исследование о том, как мы умираем и что оставляем после себя. И смотреть это тоже, пожалуй, опасно.

Еще одна странная и поэтому важная вещь – видеоинсталляция «Изнанка» грека Димитриса Папаиоанну. Тридцать перформеров двадцать ночей воспроизводили повседневные действия, в последнюю ночь их зафиксировали на пленку. Режиссер настоятельно рекомендует приходить надолго (видео длится шесть часов) и утверждает, что будет рад, если кто-то из зрителей уснет.

А насколько опасно оказаться в постели с незнакомым человеком? Аргентинец Фернандо Рубио предлагает такой опыт в проекте «Всё, что со мной рядом», работающем с понятиями «личные границы», «приличия» и «психологически комфортное расстояние».

Театр как опасное место для дискуссий (раз уж не получается в парламенте) будет представлен в проекте «Новый мир». Это три вечерних шоу, которые проведет режиссер Константин Богомолов. Темы: «Ярмарка милосердия», «Рынок страхов» и «Магазин идей».

А Робер Лепаж отправит зрителя в путешествие по библиотекам в шлеме виртуальной реальности. Хотя что мы тут объясняем. Имя Лепажа само по себе реклама. А библиотека в России по нынешним временам место почти такое же опасное, как театр. Много будешь знать – кого-нибудь оскорбишь.

Фестиваль «Территория» пройдет в Москве 12–25 октября