Во Дворце молодежи начался прокат мюзикла «Привидение»

Привидение бьет, а попасть не может Юрий Богомаз

Проблема мюзикла как жанра в том, что он герметичен – не вписывается в общую культуру. Мюзикл «Привидение» похож на исключение: он вписывается, поскольку сделан по известному американскому фильму 1990 г. Согласно логике этого фильма, если мы умираем насильственной смертью, то не отправляемся прямо на тот свет, а становимся привидениями. Если мы в жизни были дрянями, нас сразу утащат черти. А если были ничего, то нам позволено будет послоняться среди живых, но оставаясь немыми и лишенными возможности вмешаться. Вот и главный герой, решительный парень, которого бруклинский бандюга замочил на улице вскоре после счастливого обретения совместного с любимой жилища, после смерти невидимкой толчется в их с ней доме, запросто проходя сквозь стены, но не может ни приласкать подругу, ни врезать ее новому ухажеру.

В американском фильме забавно совмещены мелодрама и комедия: за лирику и слезы отвечает Деми Мур, за эзотерику и метеоризм – Вупи Голдберг, а главный герой в исполнении Патрика Суэйзи равным образом не может выбрать как между жизнью и смертью, так и между столь контрастными жанрами. Мюзикл, поначалу поставленный в Лондоне в 2011 г., послушно следует сюжету фильма, но оригинальный фильм не был мюзиклом, а теперь у нас на Комсомольском проспекте – мюзикл, и музыка в нем совсем другая: ее написали Дейв Стюарт и Глен Баллард, не последние в поп-мире люди, но и шлягер 1950-х Unchained Melody как в фильме, так и здесь просачивается в партитуру.

Московская постановка во Дворце молодежи, старт которой только что дан, сделана компанией Stage Entertainment, как всегда, крепко и качественно. Она не вполне копирует британский и бродвейский варианты спектакля: режиссер и хореограф Алистер Дэвид поставил отдельную московскую версию, над которой совместно трудились театральные специалисты из России и Европы и где все в порядке с мизансценами, танцами, компьютерными задниками, быстрыми сменами декораций, светом и дымом. Как всегда, музыкальный аккомпанемент радует четкостью и слаженностью: дирижер Мариам Барская успевает сама играть на клавишах, как это делал Моцарт в XVIII в., а оркестр состоит только из ритм-секции и пары струнных инструментов.

В составе солистов нет былых первачей, которые блистали в прежних мюзиклах компании, хотя поют Павел Лёвкин и Галина Безрук хорошо. Вместе с тем в мюзикле не сплошь поют, а много диалогов, и в этом главная проблема: актерам, чтобы сыграть любовную пару, пока не хватает лирических харизм, а Марина Иванова из театра «Сатирикон» в амплуа Вупи Голдберг уж слишком по-российски комикует. Уравновешивает ансамбль Станислав Беляев в партии отрицательного героя.

Спектакль длится 2 часа 20 минут, идет с антрактом, играется каждый день, в выходные – по два раза.