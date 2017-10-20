Какие реалити-шоу выброшены на Каннский телерынок

Основная тема реалити-шоу – человеческие отношения V. DESJARDINS / IMAGE & CO

Одна из самых популярных дам в мировой телеиндустрии – Вирджиния Муселер из Швейцарии. Она не продюсер и не CEO крупной телевизионной корпорации. Ее небольшая компания The Wit в течение года собирает сведения о самых успешных или многообещающих шоу, программах, сериалах в разных странах и доводит эту информацию до профессиональной аудитории. На ее докладах во время каннских телерынков, так называемых обзоров Fresh TV, неизменный аншлаг в самой большой аудитории Дворца фестивалей. Особенно популярны обзоры реалити-шоу, и они в разное время вызывают разные чувства. Бывали годы, когда в голову приходила мысль: «А может, и не так плохо, что у нас есть Милонов и мы всего этого не увидим?» Но нынешний сезон оказался на редкость спокойным и благонамеренным. Реалити-шоу на грани (или за гранью) фола представлено не было. Наоборот – кажется, создатели reality вдруг одновременно задумались о смысле жизни и человеческих отношений.

Французы запустили целых два шоу на тему развода. Одно так и называется – «Развод», другое – «Разрыв». Похожи они не только названиями. В обоих семейные пары, решившие расстаться, улаживают все предварительные формальности, подают на развод, кладут в сейф обручальные кольца, затем в течение нескольких недель под руководством коучей и психологов учатся жить в одиночестве. А в конце испытательного срока решают, действительно ли они готовы к новой холостяцкой жизни или все-таки предпочитают сохранить семью. Оказывается, к свободе от уз брака на самом деле готовы не так уж многие.

Если французы задались вопросом о сохранении истинных чувств, то англичане изучают границы фейк-эмоций. В шоу Celebrity Showmance шесть пар знаменитостей должны убедить мир, что они состоят в романтических отношениях. Главное подспорье – совместные выходы в свет и социальные сети, которые эти выходы, как и вообще всю дольче виту псевдопары, превращают в фотолетопись. Летопись тоже, естественно, с дополнением «псевдо». Но люди ведутся.

Пока без нас К сожалению, российских шоу в обзоре Fresh TV – 2017 не было. А вот российские сериалы традиционно попадают в фокус внимания «Свежего телевидения». Об этом – в следующем репортаже с Каннского телерынка.

Еще одно шоу на тему заменителя реальных отношений придумали датчане: «Беременна от незнакомца». Три одиноких женщины, твердо решившие родить «для себя», без мужа, становятся участницами эксперимента, в котором эксперты – врачи, психологи, социологи – подбирают им идеального партнера. А зрители внимательно следят за процессом поиска, беря на вооружение его параметры.

Англичане решили не ограничиваться сегодняшним днем в семейных делах и пошли вглубь истории. В шоу «Мой дедушка невиновен» родственники много лет назад осужденных, но не признавших вину людей с помощью экспертов, используя новейшие методы криминалистики, расследуют давние преступления, и в большом проценте случаев оказывается, что приговор действительно был ошибочным.

Реалити из Норвегии «Все в деле» посвящено людям, имеющим заветную мечту. И не просто мечту, а такую, которая круто изменит жизнь и среду обитания: завести виноградник в Италии или школу серфинга в Индонезии. Очень хочется, но страшно. Опять же на помощь приходит группа экспертов, составляющих бизнес-план и просчитывающих риски. От героев требуется одно: уже обладая всей полнотой информации, начать действовать. Ну, или признаться себе, что менять жизнь они на самом деле не хотели – им просто нравилось мечтать.

Естественно, мир реалити не обходится без экстрима. По-прежнему популярны модификации «Последнего героя». Очередной вариант появился в Нидерландах, но теперь с упором на гуманитарный аспект. Шоу называется «Потеряно при переводе», и фокус его на том, способны ли люди, не знающие языка друг друга, взаимодействовать в экстремальной ситуации. Двенадцать участников высаживают на пустынный остров. Они должны построить плот, добраться до Большой земли и отыскать там сокровище стоимостью в $1 млн. Вопрос, сумеют ли. Ведь они не понимают друг друга.

Канны