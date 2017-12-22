Фильм «Вечеринка» – анекдот с блестящим актерским ансамблем

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Тимоти Сполл так сильно похудел для фильма, что зрители забеспокоились о его здоровье filmcoopi

В первом же кадре «Вечеринки» растрепанная, яростная, несчастная Кристин Скотт Томас поднимает пистолет и стреляет в камеру.

Во втором кадре начинается вечеринка (которая этим выстрелом и завершилась). Маленькая такая, уютная. Пока все хорошо. Героиня Скотт Томас (ее зовут Дженет) носится по кухне, засовывает в духовку тарталетки, щебечет с кем-то по телефону: ее поздравляют с тем, что она только что получила пост министра здравоохранения в теневом кабинете правительства Британии. В соседней комнате ее муж Билл (Тимоти Сполл) сидит в странном оцепенении с бокалом красного вина. Сперва кажется, что он в стельку пьян, но, похоже, проблема в другом.

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