Статья опубликована в № 4477 от 22.12.2017 под заголовком: Большие секреты маленькой компании
Фильм «Вечеринка» – анекдот с блестящим актерским ансамблем
Картина Салли Поттер наследует традициям Луиса Бунюэля и Эдварда Олби
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
Откройте статью для друзей!
Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
Откройте статью для друзей!
Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке
Тимоти Сполл так сильно похудел для фильма, что зрители забеспокоились о его здоровье
filmcoopi
В первом же кадре «Вечеринки» растрепанная, яростная, несчастная Кристин Скотт Томас поднимает пистолет и стреляет в камеру.
Во втором кадре начинается вечеринка (которая этим выстрелом и завершилась). Маленькая такая, уютная. Пока все хорошо. Героиня Скотт Томас (ее зовут Дженет) носится по кухне, засовывает в духовку тарталетки, щебечет с кем-то по телефону: ее поздравляют с тем, что она только что получила пост министра здравоохранения в теневом кабинете правительства Британии. В соседней комнате ее муж Билл (Тимоти Сполл) сидит в странном оцепенении с бокалом красного вина. Сперва кажется, что он в стельку пьян, но, похоже, проблема в другом.
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на «Ведомости» — это:
- Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
- Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
- Всегда свежий номер в разделе «Газета»
- Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
- Участие в обсуждении материалов на сайте
Подарки для годовых подписчиков
- {{gift}}