Хелен Миррен берет «винчестер»

Фильм ужасов – нетипичный жанр для британской кинозвезды Хелен Миррен Ascot Elite

Сара Локвуд Парди появилась на свет в 1840 г. Через 22 года она вышла замуж за Уильяма Уирта Винчестера. Еще через четыре года случилось событие, повлекшее за собой смерть многих тысяч людей: отец Уильяма, известный оружейник, начал массово производить винтовки «винчестер». Потом они все улучшались и улучшались, убивать людей из них становилось все удобнее. К 1881 г. и Уильям, и его изобретательный папа умерли, а Сара оказалась наследницей огромного состояния: в сегодняшних деньгах – полумиллиарда долларов. Это не говоря о ежедневной прибыли в нынешние $25 000.

Нет, она тратила деньги не на путешествия, не на драгоценности, не на ванны с шампанским. Она переехала из Коннектикута на другой конец страны, в Калифорнию, купила фермерский дом из восьми комнат и начала его расширять. Строители работали ежедневно и круглосуточно, и через 36 лет, к моменту смерти Сары, в доме была уже 161 комната. Это была бессмысленная и беспощадная реновация: многие лестницы вели в никуда, за дверями вдруг оказывались глухие стены, в доме было 13 туалетов, но работал лишь один. При этом, когда землетрясение 1906 г. разрушило часть разбухшего дома, ее отчего-то не стали восстанавливать. У Сары Винчестер не было детей (единственная дочь умерла в младенчестве), она больше не вышла замуж, на палящей калифорнийской жаре не снимала черного вдовьего платья. По ночам иногда уединялась в башенке, а утром спускалась вниз и вручала прорабу переделанные чертежи: все уже построенное требовалось срочно перестроить.

Сейчас дом посещают десятки миллионов туристов: считается, что особняк ведьмообразной печальной старушки проклят, что она создавала его для призраков людей, убитых из винтовок «винчестер», пытаясь вымолить у них прощение, что именно призраки по ночам излагали ей свои пожелания относительно планировки – и да, периодически они в этом доме проживали.

Конечно, она не могла не стать героиней фильма ужасов – но только в 1990-е Сара и ее дом стали мелькать то в комиксах, то в книжках, то в телефильмах, а полноценное кино про странную вдову сняли ближе к столетию со дня ее смерти. Это скромный австралийский фильм с бюджетом $3,5 млн (сборы уже составили почти $40 млн) и с большой актрисой в главной роли: Сару Винчестер играет Хелен Миррен. Фильмы ужасов не ее территория, Винчестер – это не Вестминстер, и роль в этом фильме не роль Елизаветы II, за которую она получила «Оскара», но она искренне выкладывается. Плохо играть она физически не в состоянии.

1906 год. К вдове направляется психиатр Эрик Прайс (Джейсон Кларк), сам недавно потерявший жену и крепко подсевший после этого на популярное лекарство лауданум (проще говоря, жидкий опиум). Прайс полагает, что совладельцы компании по производству оружия наняли его, чтобы он засвидетельствовал: старушка сошла с ума и больше не должна участвовать в руководстве «Винчестером». Потом выясняется, что это не вполне так. Заодно обнаруживается, что старушка более чем адекватно реагирует на обстоятельства. На жуткие рожи покойников-беспокойников, мелькающие в зеркалах. На то, что маленьким Генри (внучатым племянником Сары, живущим с ней) верховодит злобное привидение, приказывающее то убить попечительницу, то самому спрыгнуть с крыши. «Я проклята», – с незабываемой интонацией говорит ошалевшему доктору Сара. А вскоре объясняет все про винтовки и про привидения, которым необходима психотерапия после перенесенных накануне физической смерти огнестрельных ран. Конечно, доктор отвлекается от лауданума и находит занятия поинтереснее. Например, пытается утихомирить того самого злого молодого человека, мстившего производителям винтовок при жизни и продолжившего после ее окончания.

«Винчестер» сняли братья Майкл и Питер Спириги, лучше всего известные публике по прошлогодней «Пиле-8». Это далеко не такой кровавый фильм; беда в том, что он еще и почти не страшный. Кроме Миррен и традиционных, по старинке сделанных сцен с эффектом «Буууу!» (грубо говоря, когда за спиной у героя внезапно возникает призрак) им почти нечего предъявить публике: для изящного готического хоррора, который они пытаются сымитировать, у них недостаточно воспламенено воображение. И еще: может, я чего-то не понимаю, но если Сара Винчестер так страдает из-за того, что винтовки «винчестер» погубили сотни людей, и так заботится об их душах, почему она продолжает участвовать в работе компании по производству оружия и исправно получать свои вдовьи дивиденды?

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Автор – специальный корреспондент «Комсомольской правды»