Хелен Миррен берет «винчестер»
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Сара Локвуд Парди появилась на свет в 1840 г. Через 22 года она вышла замуж за Уильяма Уирта Винчестера. Еще через четыре года случилось событие, повлекшее за собой смерть многих тысяч людей: отец Уильяма, известный оружейник, начал массово производить винтовки «винчестер». Потом они все улучшались и улучшались, убивать людей из них становилось все удобнее. К 1881 г. и Уильям, и его изобретательный папа умерли, а Сара оказалась наследницей огромного состояния: в сегодняшних деньгах – полумиллиарда долларов. Это не говоря о ежедневной прибыли в нынешние $25 000.
Нет, она тратила деньги не на путешествия, не на драгоценности, не на ванны с шампанским. Она переехала из Коннектикута на другой конец страны, в Калифорнию, купила фермерский дом из восьми комнат и начала его расширять. Строители работали ежедневно и круглосуточно, и через 36 лет, к моменту смерти Сары, в доме была уже 161 комната. Это была бессмысленная и беспощадная реновация: многие лестницы вели в никуда, за дверями вдруг оказывались глухие стены, в доме было 13 туалетов, но работал лишь один. При этом, когда землетрясение 1906 г. разрушило часть разбухшего дома, ее отчего-то не стали восстанавливать. У Сары Винчестер не было детей (единственная дочь умерла в младенчестве), она больше не вышла замуж, на палящей калифорнийской жаре не снимала черного вдовьего платья. По ночам иногда уединялась в башенке, а утром спускалась вниз и вручала прорабу переделанные чертежи: все уже построенное требовалось срочно перестроить.
Сейчас дом посещают десятки миллионов туристов: считается, что особняк ведьмообразной печальной старушки проклят, что она создавала его для призраков людей, убитых из винтовок «винчестер», пытаясь вымолить у них прощение, что именно призраки по ночам излагали ей свои пожелания относительно планировки – и да, периодически они в этом доме проживали.
Конечно, она не могла не стать героиней фильма ужасов – но только в 1990-е Сара и ее дом стали мелькать то в комиксах, то в книжках, то в телефильмах, а полноценное кино про странную вдову сняли ближе к столетию со дня ее смерти. Это скромный австралийский фильм с бюджетом $3,5 млн (сборы уже составили почти $40 млн) и с большой актрисой в главной роли: Сару Винчестер играет Хелен Миррен. Фильмы ужасов не ее территория, Винчестер – это не Вестминстер, и роль в этом фильме не роль Елизаветы II, за которую она получила «Оскара», но она искренне выкладывается. Плохо играть она физически не в состоянии.
1906 год. К вдове направляется психиатр Эрик Прайс (Джейсон Кларк), сам недавно потерявший жену и крепко подсевший после этого на популярное лекарство лауданум (проще говоря, жидкий опиум). Прайс полагает, что совладельцы компании по производству оружия наняли его, чтобы он засвидетельствовал: старушка сошла с ума и больше не должна участвовать в руководстве «Винчестером». Потом выясняется, что это не вполне так. Заодно обнаруживается, что старушка более чем адекватно реагирует на обстоятельства. На жуткие рожи покойников-беспокойников, мелькающие в зеркалах. На то, что маленьким Генри (внучатым племянником Сары, живущим с ней) верховодит злобное привидение, приказывающее то убить попечительницу, то самому спрыгнуть с крыши. «Я проклята», – с незабываемой интонацией говорит ошалевшему доктору Сара. А вскоре объясняет все про винтовки и про привидения, которым необходима психотерапия после перенесенных накануне физической смерти огнестрельных ран. Конечно, доктор отвлекается от лауданума и находит занятия поинтереснее. Например, пытается утихомирить того самого злого молодого человека, мстившего производителям винтовок при жизни и продолжившего после ее окончания.
«Винчестер» сняли братья Майкл и Питер Спириги, лучше всего известные публике по прошлогодней «Пиле-8». Это далеко не такой кровавый фильм; беда в том, что он еще и почти не страшный. Кроме Миррен и традиционных, по старинке сделанных сцен с эффектом «Буууу!» (грубо говоря, когда за спиной у героя внезапно возникает призрак) им почти нечего предъявить публике: для изящного готического хоррора, который они пытаются сымитировать, у них недостаточно воспламенено воображение. И еще: может, я чего-то не понимаю, но если Сара Винчестер так страдает из-за того, что винтовки «винчестер» погубили сотни людей, и так заботится об их душах, почему она продолжает участвовать в работе компании по производству оружия и исправно получать свои вдовьи дивиденды?
В прокате с 5 апреля
Новая классика жанра: знаменательные фильмы о домах с привидениями, снятые в XXI в.
Великолепный фильм Алехандро Аменабара. 1945 год. Героиня Николь Кидман и двое ее детей ждут в старом особняке мужа и отца, пропавшего без вести на войне. У детей боязнь дневного света, при них нельзя включать даже электричество, можно только зажигать керосиновые лампы. Вокруг дома густой туман. Внутри – привидения, проявляющие себя все чаще и чаще. Финал неожиданный и изумительный, один из самых радикальных в новейшей истории жанра.
Ранний и не самый популярный фильм Гильермо дель Торо, который он упорно называл своим лучшим произведением. Испания, гражданская война. В приюте для мальчиков завелось маленькое неспокойное привидение: серо-коричневое, высохшее, испускающее кровавую дымку. Раньше это был хороший мальчик, его жестоко убил негодяй (который по-прежнему живет в приюте). Призрак раскрывает свои тайны другому мальчику (хочется уточнить, живому) и просит помочь отомстить убийце.
Снова испано-мексиканский фильм, снятый испанцем, впоследствии освоившимся в Голливуде (Хуан Антонио Байона, протеже дель Торо, сейчас заканчивает работу над «Миром Юрского периода – 2»). Повзрослевшая воспитанница сиротского приюта возвращается в него с приемным сыном. Здание давно опустело, но она хочет заново открыть в нем интернат. У мальчика быстро появляется воображаемый друг, который, конечно, оказывается вполне реальным ребенком, только давно погибшим. И он далеко не единственный ребенок, которому суждена была гибель в этом жутком месте.
Молодая пара вселяется в дом, где все время что-то стукает и скребется. Оставляет видеокамеру включенной на ночь, чтобы зафиксировать барабашку. Фильм смонтирован из якобы реальных фрагментов хоум-видео и снят за $15 000, при этом сборы в одной только Америке превысили $100 млн. Стивен Спилберг, говорят, испугался до смерти, когда у него дома во время просмотра захлопнулась и не открывалась дверь в спальню. Рецензенты слагали оды в честь режиссера Орена Пели, но продолжения «Паранормального явления» оказались беспомощными, а имя постановщика вскоре забыли.
Чрезвычайно успешная франшиза режиссера и продюсера Джеймса Вана (эти две картины только ее начало) основана на воспоминаниях реальных демонологов – супругов Уоррен. В первом фильме они помогают мирной семье, которую мучит призрак страшной женщины. Во втором другой семье досаждает пенсионер, ранее проживавший в купленном ими особняке (причем главным злодеем оказывается в итоге не он, а существо в виде монашки с окровавленным зубастым ртом; cкоро про него обещают снять отдельный фильм).
Автор – специальный корреспондент «Комсомольской правды»