Richemont продолжает кадровые перестановки

Катрин Аликс-Ренье станет первой женщиной - генеральным директором Jaeger-LeCoultre Jaeger-LeCoultre

Компания Richemont Group, один из крупнейших производителей часов, ювелирных украшений и предметов роскоши (владеет марками Cartier, Jaeger-LeCoultre, Vacheron Constantin, Lancel и др.), продолжает кадровые перестановки руководителей марок, входящих в группу. С 1 мая и 1 июня вступят в должности новые гендиректора в Jaeger-LeCoultre и Baume&Mercier соответсвенно.

Место генерального директора Jaeger-LeCoultre впервые в истории марки займет женщина — Катрин Аликс-Ренье. Она станет второй женщиной на таком высоком посту в Richemont Group: годом ранее генеральным директором Piaget ( также впервые в истории марки) была назначена Шаби Нури. Назначение Аликс-Ренье дает понять, что председатель совета директоров группы Иоганн Руперт остается верен своему решению, объявленному на встрече инвесторов в ноябре 2016 г. Тогда Руперт заявил о необходимости радикальных перемен в компании: «Нам нужно больше разнообразия — меньше серых людей, меньше французов, но больше женщин в руководстве». Как и многие другие топ-менеджеры в Richemont Group, Аликс-Ренье начинала карьеру в Cartier, затем перешла в Van Cleef & Arpels, дойдя там до должности президента в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Коллекция брендов Richemont Group производит и продает ювелирные украшения и часы под марками Cartier, Van Cleef & Arpels, Giampiero Bodino, A. Lange & Sohne, Baume & Mercier, IWC, Jaeger-LeCoultre, Officine Panerai, Piaget, Roger Dubuis, Vacheron Constantin, одежду, аксессуары и часы под марками Alfred Dunhill, Chloe, Lancel, Montblanc и др., владеет 50% в компаниях Ralph Lauren Watch and Jewelry и YOOX Net-A-Porter.

Jaeger-LeCoultre работала без гендиректора больше года, когда в феврале 2017 г. из марки ушел Даниэль Риедо. После него обязанности руководителя исполнял Джеффри Лефевр, официально - заместитель генерального директора Jaeger-lecoultre. Лефевр остается в Richemont Group и переходит в другую марку группы Baume&Mercier на должность гендиректора. Нынешний руководитель Baume&Mercier Алан Циммерманн станет финансовым директором всей Richemont Group.

Кроме того, назначение новых руководителей ожидается еще в двух брендах группы - Panerai и Roger Dubius, пишет швейцарская газета Business Montres. Гендиректором Panerai станет Жан-Марк Понтре, бывший руководитель Roger Dubius. Кто возглавит Roger Dubius пока неизвестно.

Смена руководителей и структуры управления в целом началась в Richemont Group в ноябре 2016 г. Тогда было объявлено, что компанию покинут тогдашний генеральный директор Ришар Лепо, финансовый директор Гэри Саадж, а также несколько членов совета директоров. Внутри Richemont были сформированы два подразделения: ювелирно-часовое (его возглавил бывший гендиректор марки IWC Джордж Керн (также он будет отвечать за маркетинг и интернет-бизнес) и «прочие бизнесы» (марки Alfred Dunhill, Chloe, Lancel, Montblanc и др.), руководителем которого стал бывший генеральный директор Montblanc Жером Ламбер. Позже новых гендиректоров получили сразу несколько марок группы, в том числе IWC, Alfred Dunhill, Piaget и Vacheron Constantin.