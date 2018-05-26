В Третьяковке посетитель серьезно повредил картину «Иван Грозный и сын его Иван»

Картина Ильи Репина «Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года» Tretyakov Gallery

Посетитель Третьяковской галереи повредил картину Ильи Репина «Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 г.» (также известна под названием «Иван Грозный убивает своего сына»). Инцидент произошел в пятницу вечером. Мужчина разбил металлическим столбиком ограждения стекло картины и повредил полотно, сообщила пресс-служба МВД.

Полиция задержала нарушителя. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье об уничтожении или повреждении объектов культурного наследия (ч. 1 ст. 243 УК). Данная статья предусматривает наказание в виде штрафа до 3 млн руб., обязательных работ или лишения свободы на срок до трех лет.

Задержанным оказался 37-летний приезжий из Воронежа, сообщает ТАСС со ссылкой на источник. Он пояснил полиции, что повредил картину «из-за недостоверности изображенных на полотне исторических фактов», рассказал собеседник агентства.

В сообщении МВД название картины не уточняется, но то, что речь идет именно об этой работе Репина, подтвердила пресс-служба Третьяковской галереи. Картине нанесены серьезные повреждения, она изъята из постоянной экспозиции, сообщила пресс-служба музея. «Холст прорван в трех местах в центральной части работы на фигуре царевича. От падения стекла сильно пострадала авторская художественная рама. По счастливой случайности самое ценное — изображения лиц и рук царя и царевича — не пострадали», — рассказала пресс-служба.

Работники музея провели неотложные аварийные работы, добавил собеседник агентства: были извлечены осколки стекла, произведен демонтаж картины из рамы, полотно перенесено в реставрационную мастерскую музея.

Это уже не первый случай, когда картине «Иван Грозный убивает своего сына» нанесли повреждения. Согласно открытым источникам данных, в январе 1913 г. иконописец и старообрядец Абрам Балашов нанес по полотну три удара ножом. После этого Репину пришлось заново воссоздавать лица царя и царевича.

После покушения на картину в 1913 г. она находится под пристальным наблюдением реставраторов, а с 1927 г. постоянно хранится под стеклом, отметила пресс-служба Третьяковки. «С 1913 г. она является «хронически больным» памятником, находится под постоянным контролем реставраторов Третьяковской галереи и не подлежит транспортировке», — добавили в пресс-службе. С момента приобретения картина постоянно находилась в экспозиции музея и никогда не выдавалась на выставки.

Картина «Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года» была написана в 1883-1885 гг. Она изображает эпизод из жизни Ивана Грозного, когда он нанес смертельный удар своему сыну царевичу Ивану (этот момент из жизни царя считается не окончательно доказанным).

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