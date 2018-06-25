Сборная России по футболу впервые проиграла на чемпионате мира
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Сборная России уступила в заключительном матче группового этапа чемпионата мира по футболу. Российские футболисты проиграли уругвайским 0:3.
На 11-й минуте счет открыл со штрафного Луис Суарес. Штрафной удар был назначен после фола Юрия Газинского, которому пришлось прерывать опасную контратаку соперника. На 20-й минуте мяч снова оказался в воротах сборной России после удара из-за пределов штрафной полузащитника Диего Ласкальта. Уругвайцам помог рикошет от Дениса Черышева.
На 37-й минуте исход матча был фактически предрешен: за вторую желтую карточку поле покинул Игорь Смольников. Во втором тайме давление российской сборной не принесло результата. Самый реальный момент на 85-й минуте упустил нападающий Федор Смолов, который фактически вышел один на один, но не смог переиграть вратаря. В добавленное время третий мяч в ворота российской сборной забил Эдинсон Кавани.
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов изменил состав по сравнению с победным матчем против Египта. В запасе остались игроки ЦСКА Александр Головин и Мариу Фернандес.
Это первое поражение российской сборной на турнире. В первых двух матчах российские футболисты обыграли команды Саудовской Аравии и Египта со счетом 5:0 и 3:1 соответственно.
Таким образом, сборная России заняла по итогам группового этапа второе место в группе A. Свой матч 1/8 финала российские футболисты сыграют 1 июля в «Лужниках» в 17.00. Соперником станет победитель группы B: Испания, Португалия или Иран.
В параллельном мачте сборная Саудовской Аравии неожиданно обыграла команду Египта 2:1 и заняла третье место в группе A.
Группа A
|Очки
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница мячей
|Уругвай
|9
|3
|3
|0
|0
|5-0
|Россия
|6
|3
|2
|0
|1
|8-4
|Саудовская Аравия
|3
|3
|1
|0
|2
|2-7
|Египет
|0
|3
|0
|0
|3
|1-6