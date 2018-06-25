Сборная России по футболу впервые проиграла на чемпионате мира

Hassan Ammar / AP

Сборная России уступила в заключительном матче группового этапа чемпионата мира по футболу. Российские футболисты проиграли уругвайским 0:3.

На 11-й минуте счет открыл со штрафного Луис Суарес. Штрафной удар был назначен после фола Юрия Газинского, которому пришлось прерывать опасную контратаку соперника. На 20-й минуте мяч снова оказался в воротах сборной России после удара из-за пределов штрафной полузащитника Диего Ласкальта. Уругвайцам помог рикошет от Дениса Черышева.

На 37-й минуте исход матча был фактически предрешен: за вторую желтую карточку поле покинул Игорь Смольников. Во втором тайме давление российской сборной не принесло результата. Самый реальный момент на 85-й минуте упустил нападающий Федор Смолов, который фактически вышел один на один, но не смог переиграть вратаря. В добавленное время третий мяч в ворота российской сборной забил Эдинсон Кавани.

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов изменил состав по сравнению с победным матчем против Египта. В запасе остались игроки ЦСКА Александр Головин и Мариу Фернандес.

Это первое поражение российской сборной на турнире. В первых двух матчах российские футболисты обыграли команды Саудовской Аравии и Египта со счетом 5:0 и 3:1 соответственно.

Таким образом, сборная России заняла по итогам группового этапа второе место в группе A. Свой матч 1/8 финала российские футболисты сыграют 1 июля в «Лужниках» в 17.00. Соперником станет победитель группы B: Испания, Португалия или Иран.

В параллельном мачте сборная Саудовской Аравии неожиданно обыграла команду Египта 2:1 и заняла третье место в группе A.