Как Дуэйн «Скала» Джонсон переоделся Брюсом Уиллисом

Кадр из фильма «Небоскреб» (Skyscraper) Universal Pictures

Вот как надо пропагандировать семейные ценности. Потому что какой же фильм-катастрофа без спасения семьи, какой же без этого масштабный боевик со спецэффектами. «Небоскреб» не исключение, а тема с вариациями.

Можно вспомнить классический «Крепкий орешек» (1988), где Брюс Уиллис в одиночку зачищал от террористов небоскреб, а жена героя была среди заложников.

А можно – недавний «Разлом Сан-Андреас», где уже Дуэйн Джонсон работал спасателем, т. е. спасал свою семью от развода. Ну и попутно Калифорнию, которая разломилась пополам.

В «Небоскребе» семья счастливая, как в рекламе бытовой техники, банковских кредитов или ЖК «Новогадюкино-парк». Хотя Уилл и Сара встретились в трудную минуту. Он (Дуэйн Джонсон) был пострадавшим от взрыва спецназовцем, она (Нив Кэмпбелл) – военным хирургом. Из госпиталя Уилл вышел на протезе, но гораздо более цельным человеком – ведь он обрел свою вторую половину. Через 10 лет у них двое детей, мальчик и девочка, послушные и милые. Мы встречаем их в Гонконге, где Уиллу предлагают провести экспертизу безопасности самого высокого и надежного здания в мире, рядом с которым покажутся грибами даже сегодняшние московские новостройки. А кому же еще предлагать?

Вы ведь видели Дуэйна Джонсона по прозвищу Скала? Рост – 1,92 м, бицепсы больше головы и лучезарная детская улыбка. Он прямо излучает надежность и безопасность. Ему можно доверить $1 млн наличными и новорожденного котенка. Но в «Небоскребе» ему дают всего лишь планшет, с которого можно управлять всеми системами нового архитектурного чуда под названием «Жемчужина», где один только сад занимает 30 этажей, а венчающая здание гигантская сфера может становиться полностью прозрачной, так что ошеломленный турист как будто повисает прямо в небе над Гонконгом.

Не будем вдаваться в технические и сценарные подробности, приводящие к тому, что планшет оказывается в руках плохих людей, в небоскребе начинается пожар, а Сара и дети попадают в его эпицентр, потому что не пошли знакомиться с пандами. Важно, что они внутри, а папа снаружи (и к тому же под подозрением, что именно он-то все и устроил). Ледоколом раздвинув толпу зевак, Скала лезет на башенный кран, чтобы штурмовать небоскреб. Толпа аплодирует и снимает подвиг на смартфоны.

Другие премьеры недели «Талли» (Tully). Режиссер Джейсон Райтман. США, 2018 Комедия об отношениях многодетной матери и няни, которую ей подарили на день рождения. Новая совместная работа сценаристки Диабло Коди и режиссера Джейсона Райтмана, сделавших такие неглупые картины, как «Джуно», «Тело Дженнифер» и «Бедная богатая девочка». В последней играла и Шарлиз Терон, так что команда слаженная.

«Генезис 2.0» (Genesis 2.0). Режиссер Кристиан Фрай. Швейцария, Китай, Россия, Южная Корея, США, 2018 Документальная картина о попытке клонировать мамонта, которого нашли в вечной мерзлоте охотники за бивнями, поставляющие редкий товар на черный рынок.

«Донбасс». Режиссер Сергей Лозница. Германия, Украина, Франция, Нидерланды, Румыния, 2018 Фильм не выходит в прокат, его покажут в летней программе Garage Screen музея «Гараж». «Донбасс» – игровая реконструкция документальных съемок, сделанных в непризнанных республиках. Лозница показывает войну в эпоху постправды, когда бои перемешаны с медийными имитациями и сама чудовищная реальность начинает казаться подделкой, гоголевской фантасмагорией. Фильм получил приз за режиссуру в секции «Особый взгляд» на 71-м Каннском кинофестивале. 14 и 21 июля, 21.30

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Нет более успокаивающего жанра, чем боевик-катастрофа. Ведь мы абсолютно уверены в том, что женщины и дети будут спасены, герой победит, а злодеи низвергнутся в ими же созданный ад. Но все это случится в последнюю долю секунды, на последнем дюйме, когда веревка вот-вот оборвется, вертолетная лопасть просвистит у виска и выгорит 201 с половиной этаж из 202. Вот эти секунды, эти дюймы и этажи и составляют настоящий сюжет «Небоскреба» (как и любого другого кино в этом жанре).

Но так как герой не столько ловок, сколько могуч, остается придумывать побольше силовых упражнений. Как статических (удерживать что-нибудь очень тяжелое), так и динамических (поднять что-нибудь очень тяжелое и куда-нибудь им засветить). Кроме того, Скале приходится много работать с немалым собственным весом (подтягивания и т. п.). В общем, это отчасти кино про последний рывок штанги в пятом подходе.

Оригинальная находка сценариста-режиссера Роусона Маршалла Тёрбера – протез голени, вещь, как нетрудно догадаться, многофункциональная.

Но по-хорошему, конечно, этот фильм должен был снять Роланд Эммерих, который умеет докрутить любой катастрофический сюжет до абсурда (и его, кстати, рассматривали в качестве постановщика «Небоскреба»). А комедиограф Тёрбер почему-то отнесся к новой миссии слишком серьезно. При том что Дуэйн Джонсон (уже игравший у него в «Полутора шпионах») не только большой, красивый и сильный, но еще и смешной. А тут его комедийный талант практически не используется. Единственная шутка – про скотч, серой лентой проходящая сквозь картину. В какой-то момент герой говорит, что, если скотч не помогает, значит, нужно больше скотча. Но у Тёрбера больше нет. Вот у Эммериха бы скотча хватило.