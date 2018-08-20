Патрик Прюньо назначен гендиректором часовой марки Girard-Perregaux

Патрик Прюньо Kering

Патрик Прюньо, генеральный директор Ulysse Nardin, возглавил еще одну крупную часовую марку – Girard-Perregaux, также принадлежащую группе Kering. Прюньо приступит к обязанностям в конце августа, сообщила Kering, он будет подчиняться Альберу Бенсуссану, главе подразделения «Часы и ювелирные украшения» Kering Luxury. Задачи Прюньо в Girard-Perregaux схожи с теми, что стоят перед ним в Ulysse Nardin. Среди них – развитие международной экспансии и расширение географии присутствия марок на мировом рынке, а также усиление электронной коммерции и цифровых взаимодействий с клиентами.

Прежний руководитель Girard-Perregaux Антонио Кальче покинул компанию в конце июля 2018 г. Кальче был назначен гендиректором Girard-Perregaux четыре года назад, он стал первым руководителем марки, назначенным руководством Kering после того, как концерн приобрел Girard-Perregaux у бывших владельцев, семьи Макалузо. Основной задачей Кальче было формирование нового позиционирования марки на изменившемся рынке.

Прюньо стал гендиректором Ulysse Nardin в августе 2017 г., до этого он работал в TAG Heuer – сначала директором департамента международного экспорта, затем вице-президентом по продажам и розничной торговле. В 2014 г. он присоединился к группе Apple Special Projects на запуске Apple Watch, с 2015 г. Прюньо отвечал за бренд Apple в Великобритании и Ирландии. «Акционеры не ставили передо мной особых целей. Я пришел, когда план работы компании уже был сформирован. Моя задача – продолжать эту работу, внося какие-то улучшения в определенных сферах», – рассказывал Прюньо «Ведомостям» о своем назначении. По его словам, Ulysse Nardin находится в очень хорошем состоянии. А главная проблема, которую он видит в марке, – коммуникации: компания делает много, но мало рассказывает о своих разработках и инновациях.