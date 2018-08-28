Ermenegildo Zegna купила американскую марку Thom Browne за $500 миллионов

Показ Thom Browne сезона осень/зима 2018 Thibault Camus / AP Photo

Итальянская Ermenegildo Zegna Group купила 85% американской марки одежды Thom Browne за $500 млн. Об этом говорится в официальном сообщении компании. Собственником не вошедших в сделку 15% остается основатель марки дизайнер Том Браун. Прежним владельцем контрольного пакета акций Thom Browne была инвестиционная компания Sandbridge Capital, купившая долю в марке в 2016 г. у первоначального инвестора – японской компании Stripe International.

Thom Browne основана Томом Брауном в 2001 г., первая коллекция pret-a-porte была создана в 2003 г. Отличительной чертой марки стал экстравагантный стиль: нарочито «уменьшенные» мужские костюмы, мужская обувь на каблуке, эксцентричные аксессуары и детали одежды. Марка участвует в неделе мужской моды в Париже, продается в Северной Америке, Европе и Азии. Около 45% продаж осуществляется по прямым каналам (сейчас открыт 31 бутик марки ), остальные 55% через оптовых партнеров. По открытым данным, Thom Browne преодолела символический показал продаж в $100 миллионов в 2016 г. Задачи по росту продаж на 2017 г. марка озвучивала на уровне $120-125 млн, уточняла The New York Times. В 2018 г. компания не стала раскрывать данные о продажах, но гендиректор марки Родриго Базан заявлял, что рост продолжился.

Сделка с Ermenegildo Zegna Group позволит Thom Browne расширить глобальную сеть розничных продаж (марки компании Ermenegildo Zegna, Z Zegna и Agnona насчитывают свыше 500 магазинов), а также реорганизовать и лучше контролировать производство (Zegna Group — компания полного цикла, владеющая фабриками по производству сырья для материалов, тканей, собственными мануфактурами по производству изделий из кожи).

В свою очередь Zegna Group дополнит свое портфолио классических марок модным и ярким современным брендом с собственной устойчивой клиентской базой. О том, что мужская мода становится все менее формальной, а клиенты Zegna — более открытыми к смелым решениям, генеральный директор Zegna Group Джильдо Дзенья рассказывал в интервью «Ведомостям». «Самым большим сюрпризом для меня стала быстрая демократизация мужской моды – я не мог предугадать, что этот процесс пойдет так быстро. <...> В мире моды произошла большая эволюция – не только женской моды, но и мужской. Сейчас в наших миланском и парижском бутиках покупают гораздо более смелую одежду», – уточнял Дзенья.

Кроме того, итальянская компания также ссылается на интерес к женскому бизнесу Thom Browne, который был запущен в 2011 г. и сейчас дает около 35% продаж. Также покупка Thom Browne станет первой крупной инвестицией Zegna в американский бренд. «Я всегда был большим поклонником Соединенных Штатов и с нетерпением жду нашего усиленного присутствия здесь», — цитирует Дзенью профильное издание Business of Fashion.