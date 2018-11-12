«Фантастические твари» стали ближе к «Гарри Поттеру»
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Фантастические твари по-прежнему радуют глаз, но уже не двигают сюжет. В первой серии (2016) они разбежались из чемодана рассеянного волшебника Ньюта Скамандера (Эдди Редмейн), прибывшего из Лондона в Нью-Йорк в 1926 г., и веселая ловля причудливых животных удачно скрасила всегдашнюю борьбу добра и зла в скрытом от обычных людей мире магов, придуманном Джоан Роулинг. Теперь твари вконец одомашнены, приучены к лотку и совершенно не влияют на события, даже если вам показалось, что нюхль украл очень важный предмет. Они всего лишь забавные плюшевые игрушки, в лучшем случае покемоны, которых приходится таскать с собой и хорошо бы не забыть покормить.
Когда выходили первые «Фантастические твари», Роулинг говорила, что это не предыстория «Гарри Поттера», действие которого разворачивается на 65 лет позже, а расширение волшебной вселенной. Миры соединялись через книгу, знакомую Гарри и другим ученикам английской школы магов Хогвартс. Книга называлась «Фантастические твари и где они обитают», ее автором был Ньют Скамандер.
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