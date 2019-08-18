В прокат выходит победитель «Кинотавра»

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Главный герой фильма в исполнении Юрия Борисова отчасти напоминает Данилу Багрова из балабановского «Брата» ВГИК Дебют

Быков Антон Геннадьевич, 1975 года рождения, к 1997-му успел отслужить в армии, ненадолго «присесть» и вернуться в свой подмосковный городок. Теперь он тусуется с такими же молодыми преступниками в стадии становления и ходит на разборки, где стреляет из пистолета пока что в воздух. После очередной такой истории Антон попадает в милицию, где на него готовы повесить кучу статей и уголовных дел, в том числе тех, к которым он не имеет никакого отношения. Спасает неожиданное появление братков, которые имеют на Антона свои виды. Он сидел в тюрьме с сыном их шефа по кличке Моисей и оказался сообразительнее этого парня – сумел выйти живым. Теперь Моисей хочет припрячь Быка к одному деликатному делу: наехать на чеченцев, крышующих местный рынок, и вызволить из их плена одного мужика.

«Бык» был одним из самых скромных фильмов, показанных в этом году в конкурсе «Кинотавра»: сценарист и постановщик Борис Акопов – дебютант, исполнители главных ролей Юрий Борисов и Анастасия Милославская покуда не стали звездами и хвастаться могут в основном участием в сериалах типа «Закон каменных джунглей» или «90-е: весело и громко». В титрах они значатся как Юра и Стася; 90-е они застали самым краешком, потому что родились в 1992 г. и 1995 г. соответственно.