Что покажут на Венецианском кинофестивале
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Джуд Лоу, Брэд Питт, Хоакин Феникс – только некоторые из звезд, которых ждут в этом году на острове Лидо. Увлеченная конкурентной борьбой с Каннами Венеция бесспорно победила в схватке за особые отношения с Голливудом: премьеры главных оскаровских фильмов теперь проходят именно здесь. Но не рискует ли таким образом старейший в мире кинофестиваль потерять свое лицо?
Американская порция
Звезда дружелюбно делает ручкой поджидающим ее поклонникам и шагает из небольшой лодочки на причал у гостиницы Excelsior, а затем отправляется на фотоколл и пресс-конференцию, после которой уже можно начинать готовиться к вечерней торжественной премьере фильма в Sala Grande. Если останется свободное время, поздно вечером звезда может заглянуть и на площадь Сан-Марко – случайные фотографии с этой прогулки, как и с дневной, в гондоле, вполне могут всплыть в каком-нибудь дружественном издании.
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