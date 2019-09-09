Статья опубликована в № 4894 от 09.09.2019 под заголовком: Джокер в рукаве
Почему победа «Джокера» в Венеции – историческое событие
Венецианский кинофестиваль официально признал, что комикс больше не «низкий жанр»
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Венецианский кинофестиваль официально признал, что комикс больше не «низкий жанр»
Warner Brothers
Председатель жюри 76-го Венецианского кинофестиваля режиссер Лукреция Мартель и ее коллеги стали авторами самого разумного призового расклада за долгие годы. Решение жюри легитимизировало комикс не только как самый популярный сегодня жанр у зрителя, но и как жанр, лучше других осмысляющий современность.
Тотальный комикс
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