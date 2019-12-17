В Пушкинском музее покажут видео инсталляции Билла Виолы, шедевры из Музея Каподимонте и выставку татуировок

В 2019 г. в Пушкинском прошло более 15 выставок, музей посетило почти 1,5 млн человек. Самой популярной стала выставка «Щукин. Биография коллекции», впервые объединившая работы, разделенные в 1948 г. между Пушкинским и Эрмитажем. Ее посетили почти 350 тыс. человек. Второй по посещаемости стала выставка собрания Фонда Louis Vuitton. 65 произведений искусства, в числе которых были работы Ива Кляйна, Альберто Джакометти, Маурицио Кателлана, Жана-Мишеля Баския и Герхарда Рихтера в России демонстрировали впервые. На третьем месте — выставка «Фрэнсис Бэкон, Люсьен Фрейд и Лондонская школа». 80 работ, привезенных в Москву из Tate Gallery, также экспонировались в России впервые.