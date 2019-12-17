В Пушкинском музее покажут видео инсталляции Билла Виолы, шедевры из Музея Каподимонте и выставку татуировок
Пушкинский музей объявил выставочные планы на 2020 год. Флагманами станут выставки графики из собственного собрания музея, две выставки итальянского искусства — коллекция неаполитанского музея Каподимонте и работы художника XVI века Джузеппе Арчимбольдо, а также персональная выставка видео инсталляций Билла Виолы.
Идея показать графику в стенах Пушкинского появилась после успеха аналогичной выставки в Фонде Кустодия. «В прошлом году мы сделали в Париже сверхуспешную выставку графики, результат превзошел даже наши ожидания. Когда мы выставку открыли, то поняли, насколько несправедливо, что наши соотечественники не могут этого увидеть», — поделилась директор музея Марина Лошак. В таком объеме хранящиеся в музее рисунки покажут российской публике впервые. В экспозицию войдет около 170 листов периода с конца XV до середины XX века, выставка займет всю центральную выставочную ось Главного здания. Она включит работы Дюрера, Карпаччо, Веронезе, Бернини, Рембрандта, Рубенса, Пуссена, Ватто, Буше, Тьеполо, Давид, Ренуара, Пикассо, Шагала, ван Гог, Тулуз-Лотрека, Малевича, Брюллова, Врубеля и многих других.
Следующим большим проектом станет первая в России персональная выставка художника Билла Виолы. Его видео инсталляции решили срифмовать с классическим искусством. Поэтому с разницей в неделю с выставкой Виолы также в главном здании откроется экспозиция «Шедевры из Музея Каподимонте в Неаполе». Работы Виолы разместят на основной выставочной оси, а 50 произведений живописи барокко и эпохи Возрождения и предметов прикладного искусства из Каподимонте — в расположенных перпендикулярно залах французского и итальянского искусства.
Закроется год выставкой «Джузеппе Арчимбольдо и его время». Работы итальянского художника приедут в Россию впервые.
В Галерее искусства стран Европы и Америки одной из главных выставок в 2020 г. станет совместный с парижским Музеем на набережной Бранли проект Tattoo («Тату»). Экспозиция, посвященная искусству татуировки, представит этапы развития татуировки в разных регионах мира на различных материалах: от предметов традиционного искусства до работ современных художников и фотографий. Сами татуировки будут показаны на специально придуманных для выставки объемных силиконовых макетах. Еще один крупный проект для Галереи — выставка современной графики семьи Герлен из собрания Центра Помпиду.
В 2019 г. в Пушкинском прошло более 15 выставок, музей посетило почти 1,5 млн человек. Самой популярной стала выставка «Щукин. Биография коллекции», впервые объединившая работы, разделенные в 1948 г. между Пушкинским и Эрмитажем. Ее посетили почти 350 тыс. человек. Второй по посещаемости стала выставка собрания Фонда Louis Vuitton. 65 произведений искусства, в числе которых были работы Ива Кляйна, Альберто Джакометти, Маурицио Кателлана, Жана-Мишеля Баския и Герхарда Рихтера в России демонстрировали впервые. На третьем месте — выставка «Фрэнсис Бэкон, Люсьен Фрейд и Лондонская школа». 80 работ, привезенных в Москву из Tate Gallery, также экспонировались в России впервые.