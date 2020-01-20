Что объединило Московский музей современного искусства и парк «Зарядье»
Юбилейный проект «ММОМА 99/19» совпал с появлением современного искусства в подземном музее возле Кремля
Выставки объединяют имена участвующих в них художников. Но если ММОМА демонстрирует последовательность выбранного 20 лет назад художественного курса, то подземный музей «Зарядья» – совершенно новую концепцию.
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