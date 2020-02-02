Louis Vuitton открыл первый ресторан

Появление кафе и ресторанов — обычная практика для модных брендов. Например, под брендом Emporio Armani работает сеть кафе, а марке Giorgio Armаni принадлежат несколько ресторанов — открытых под собственным именем и в сотрудничестве, как ресторан Nobu в Милане. У Ralph Lauren работают RL в Чикаго, Ralph в Париже и The Polo Bar в Нью-Йорке. Два Tiffany Cafe работают во флагманских магазинах Tiffany & Co. в Лондоне и Нью-Йорке.