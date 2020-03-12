В прокат вышли фильмы про невидимку и половинку

Понятно, что этот «Невидимка» максимально удален от романа Герберта Уэллса и максимально приближен к сегодняшним темам: истории про женщин, обиженных и затравленных мужчинами, очень актуальны. К чести режиссера Ли Уоннелла, он не старается на этом спекулировать: множество подобных историй, к сожалению, происходило во все времена, и его «Человека-невидимку» легко представить снятым где-нибудь в 1970-м. Единственное, чего полвека назад не было бы, – спецэффектов, очень экономных (на $7 млн не разгуляешься), но чрезвычайно впечатляющих. Тот случай, когда нельзя рассказывать читателю, каким образом безумный ученый инсценировал самоубийство и обрел невидимость. Демонстрация его девайса – это лучшие кадры фильма. И то, каким образом демонический эксперт по оптическим приспособлениям «наказывает» свою непокорную жену, лучше увидеть самостоятельно – даже намек на эти сцены испортит эффект. А вот о том, что она в конце концов сама его накажет, можно говорить смело: новый «Человек-невидимка» верен традициям 1930-х гг., когда зло должно было быть повержено, а попавшая в трудную ситуацию женщина спасена.