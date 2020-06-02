Боб Айгер рассказал, как руководил Disney«Путешествие всей жизни» – лучшая книга о бизнесе за последние несколько лет
Когда 25 февраля 2020 г. Боб Айгер ушел с поста руководителя Disney (он был одновременно президентом и CEO компании), слухи о том, что он все-таки составит конкуренцию Дональду Трампу, закономерно возобновились. Не просто же так он оставил пост раньше срока (в середине апреля Айгер временно вернулся в компанию, чтобы помочь ей пережить пандемию коронавируса).
О том, что Айгер, пятнадцать лет исключительно успешно управлявший Disney и сделавший компанию глобальным медийным гигантом (а досталась она ему в состоянии кризиса) хочет попробовать силы в президентской гонке, говорят давно. Сам он признает, что несколько лет назад разрабатывал эту идею, общался с представителями демократической партии, занялся самообразованием в вопросах медицинского страхования и конфликта на Ближнем Востоке и даже перечитал все важные президентские речи.
Тогда, в 2017-м, от политики Айгера отвлек звонок Руперта Мердока. Магнат позвал руководителя Disney в свой дом в Бель-Эйр и, пока послеобеденное калифорнийское солнце ласкало личный виноградник Мердока, а Sauvignon Blanc из этого виноградника золотилось в бокалах, заговорил о стремительно меняющемся мире и компаниях, которым не хватает масштаба. Айгер понял намек и на следующий день предложил Мердоку купить часть активов Fox. Его президентские амбиции отошли на второй план: одним из условий сделки со стороны Мердока было то, что Айгер останется главой Disney и будет лично управлять поглощением.
«Путешествие всей жизни» – книга Айгера о своей карьере, которую довольно сложно назвать воспоминаниями, как и самого 69-летнего Айгера – мемуаристом. Билл Гейтс вместо этого назвал «Путешествие» лучшей книгой о бизнесе за несколько лет (а книги о бизнесе Гейтс вообще рекомендует нечасто). Сам Айгер в преамбуле уточняет, что надеется заинтересовать не только тех, кто управляет бизнесом или работает в медиа, что книга может пригодиться и в личных отношениях и просто для общего развития. Все так, но будем честны: для тех, кто управляет бизнесом, работает или работал в большой корпорации и так или иначе связан с индустрией развлечений, книга Айгера будет увлекательнее, чем для остальных. Более того, для них она будет исключительно полезной.
Айгер вырос в еврейской семье на Лонг-Айленде, работать начал в восьмом классе (чистил снег, был бэбиситтером, помогал в магазине, а летом убирал классы в школе, в основном отлеплял жвачки от парт). На телевидение он попал в колледже и, почитав несколько месяцев прогноз погоды («Там я научился сообщать людям плохие новости»), в конце концов попал на стартовую позицию на канал ABC. Потом Айгер перешел на ABC Sports, где многому научился у президента канала Руна Арледжа, талантливого и требовательного продюсера, обладателя инфернального телевизионного чутья. На ABC Айгер дослужился до президента сети, а после покупки ABC Capital Cities стал вице-президентом, а потом и президентом Capital Cities/ABC.
Вся профессиональная жизнь Айгера – это так или иначе история слияний и поглощений. Он остался в компании, когда в 1996 г. ее купил Disney, и долго шел к тому, чтобы в 2006-м сменить Майкла Айзнера на посту генерального директора. С тех пор другие компании покупал уже он сам.
Pixar, Marvel, Lucasfilm, Fox: каждое приобретение – головокружительная история. Конфликты с советом директоров, недоверие инвесторов, опасения поглощаемых, секретность и бесконечные переговоры. Айгер – не писатель, но видимо хороший психолог, и читать о том, как он улаживал конфликт с членами семьи Диснея (впоследствии он все равно будет регулярно вспыхивать), искал подход к Стиву Джобсу, на дух не переносившему Disney после расхождений с предшественником Айгера Айзнером, или просто пытался встретиться с нелюдимым хозяином Marvel, воевавшим в шестидневной войне Айком Перлмуттером, – чрезвычайно увлекательно.
Один из центральных сюжетов книги – выросшая из недоверия дружба с Джобсом и история созданной им студии Pixar. Когда Айгер только начал обсуждать с Джобсом гипотетическую покупку студии, Джобс нарисовал на белой доске две колонки: «за» и «против». «Корпоративная культура Disney уничтожит Pixar». «Сотрудники Pixar будут вымотаны попытками спасти анимацию Disney и больше ничего не смогут делать». Пункты «против» очень быстро заполнили всю доску. Расстроенный Айгер вяло сказал что-то вроде «Disney купит Pixar, и все будут жить долго и счастливо». К его удивлению Джобс неожиданно улыбнулся и заметил, что несколько хороших «за» в таких делах стоят десятка «против».
Этот эпизод неожиданно рифмуется с верой самого Айгера в важность, необходимость оптимистического взгляда на жизнь. Оптимизм, визионерство и вера в то, что талантливые люди стоят если не любых, то по крайней мере очень больших денег, по Айгеру – то, что отличает большого руководителя от руководителя обыкновенного. И еще – порядочность, умение брать на себя ответственность за ошибки, привычка спрашивать, если чего-то не знаешь, открытость к инновациям, способность уважать себя и других настолько, чтобы не увольнять сотрудников по e-mail, а, пригласив в кабинет, перейти сразу к делу и не вести унизительный small talk.
«Путешествие длиною в жизнь» – это безусловно история успеха, история многомиллиардных сделок и еще более крупных прибылей. Но в то же время это книга о том, что амбиции, твердость и умение конкурировать не обязательно означают полную потерю человеческих качеств, а гигантские сделки совершаются не в последнюю очередь из-за (и ради) исключительных людей: пиксаровцев, создавших «Валли» и «Историю игрушек», Джорджа Лукаса, придумавшего «Звездные войны», Кевина Файге, давшего новую жизнь Marvel.
Правда, основатель и один из главных талантов Pixar Джон Лассетер в компании больше не работает, а идеи Джорджа Лукаса о будущем далекой-далекой галактики Айгеру не пригодились – совсем обойтись без ложки дегтя в бочке диснеевского меда не получится. И тем не менее в книге Айгера совсем нет той корпоративной духоты, которой так часто веет от книг с бизнес-мудростью. От его истории веет чем-то прямо противоположным – неизбывным интересом к жизни, творческой или деловой.