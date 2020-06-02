Боб Айгер рассказал, как руководил Disney

«Путешествие всей жизни» – книга Айгера о своей карьере, которую довольно сложно назвать воспоминаниями, как и самого 69-летнего Айгера – мемуаристом. Билл Гейтс вместо этого назвал «Путешествие» лучшей книгой о бизнесе за несколько лет (а книги о бизнесе Гейтс вообще рекомендует нечасто). Сам Айгер в преамбуле уточняет, что надеется заинтересовать не только тех, кто управляет бизнесом или работает в медиа, что книга может пригодиться и в личных отношениях и просто для общего развития. Все так, но будем честны: для тех, кто управляет бизнесом, работает или работал в большой корпорации и так или иначе связан с индустрией развлечений, книга Айгера будет увлекательнее, чем для остальных. Более того, для них она будет исключительно полезной.