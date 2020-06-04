Российский мастер Константин Чайкин сделал первые в мире марсианские часы

Российский мастер Константин Чайкин сделал первые в мире марсианские часыОни показывают время на Земле и на Марсе
Часовая мануфактура Konstantin Chaykin представила первые в мире авиаторские часы для определения времени на Земле и на Марсе. Часы Mars Conqueror Mk3 Fighter спроектированы и изготовлены основателем мануфактуры российским часовым мастером Константином Чайкиным.
Mars Conqueror Mk3 Fighter – наручные часы в корпусе из титана. Часы, минуты и секунды земного времени основного часового пояса отображаются на главном циферблате. Индикация времени второго часового пояса осуществляется на дополнительном циферблате на отметке «12 часов». Часы и минуты марсианского времени указаны на мини-циферблате, расположенном у отметки «6 часов».
Дизайн Mars Conqueror Mk3 Fighter вдохновлен другими часами Чайкина – созданным в 2009 г. прототипом авиаторской модели. А те, в свою очередь, напоминали о хронографах приборных панелей советской авиатехники. В трапециевидный корпус Mars Conqueror Mk3 Fighter вписан ободок, прикрепленный к корпусу 24 функциональными винтами, – все вместе должно напомнить причальный шлюз стыковочной системы космических кораблей. Кроме того, в Mars Conqueror Mk3 Fighter реализовано переключение между тремя режимами заводной головки – ручного завода механизма, подводки стрелки поясного времени UTC (вращение по часовой стрелке) или стрелок марсианского времени MCT (вращение против часовой стрелки), подводки стрелок местного земного времени, объясняет мастер.
Mars Conqueror Mk3 Fighter – часть проекта «Марсианское время», основанного Чайкиным в 2017 г. Тогда американский предприниматель и основатель компании SpaceX Илон Маск в своем выступлении на Международном конгрессе астронавтики в Аделаиде заявил, что постройка корабля для полета на Марс начнется уже в следующем году. Чайкин идеи о колонизации космоса разделяет. Человечество должно будет предпринять экспансию во Вселенную, а перспектива полета на Марс никогда не выглядела столь близкой, как сейчас, уверен он.
Первым представленным публике изобретением в рамках проекта стал прототип часов «Марс конкверор марк 1». В этом прототипе Чайкиным было реализовано девять дополнительных функций и устройств. Среди которых, например, уникальная система синхронизированной индикации земного и марсианского времени, указатель даты марсианского календаря с возможностью использования в качестве индикации длительности миссии в солах (марсианских сутках), планетарная индикация взаимного расположения Солнца, Земли и Марса, указатель противостояний и великих противостояний. В будущем «Марсианское время» может дополняться новыми моделями часов.
Часы Mars Conqueror Mk3 Fighter будут изготовлены ограниченной серией в восемь экземпляров.