Российский мастер Константин Чайкин сделал первые в мире марсианские часы

Mars Conqueror Mk3 Fighter – часть проекта «Марсианское время», основанного Чайкиным в 2017 г. Тогда американский предприниматель и основатель компании SpaceX Илон Маск в своем выступлении на Международном конгрессе астронавтики в Аделаиде заявил, что постройка корабля для полета на Марс начнется уже в следующем году. Чайкин идеи о колонизации космоса разделяет. Человечество должно будет предпринять экспансию во Вселенную, а перспектива полета на Марс никогда не выглядела столь близкой, как сейчас, уверен он.