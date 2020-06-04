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Российский мастер Константин Чайкин сделал первые в мире марсианские часы

Они показывают время на Земле и на Марсе
Анна Шилова
Первые в истории часового дела марсианские авиаторские часы — Mars Conqueror Mk3 Fighter, придуманные и сделанные Константином Чайкиным /Константин Чайкин

Часовая мануфактура Konstantin Chaykin представила первые в мире авиаторские часы для определения времени на Земле и на Марсе. Часы Mars Conqueror Mk3 Fighter спроектированы и изготовлены основателем мануфактуры российским часовым мастером Константином Чайкиным.

Mars Conqueror Mk3 Fighter – наручные часы в корпусе из титана. Часы, минуты и секунды земного времени основного часового пояса отображаются на главном циферблате. Индикация времени второго часового пояса осуществляется на дополнительном циферблате на отметке «12 часов». Часы и минуты марсианского времени указаны на мини-циферблате, расположенном у отметки «6 часов».

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Дизайн Mars Conqueror Mk3 Fighter вдохновлен другими часами Чайкина – созданным в 2009 г. прототипом авиаторской модели. А те, в свою очередь, напоминали о хронографах приборных панелей советской авиатехники. В трапециевидный корпус Mars Conqueror Mk3 Fighter вписан ободок, прикрепленный к корпусу 24 функциональными винтами, – все вместе должно напомнить причальный шлюз стыковочной системы космических кораблей. Кроме того, в Mars Conqueror Mk3 Fighter реализовано переключение между тремя режимами заводной головки – ручного завода механизма, подводки стрелки поясного времени UTC (вращение по часовой стрелке) или стрелок марсианского времени MCT (вращение против часовой стрелки), подводки стрелок местного земного времени, объясняет мастер.

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Mars Conqueror Mk3 Fighter – часть проекта «Марсианское время», основанного Чайкиным в 2017 г. Тогда американский предприниматель и основатель компании SpaceX Илон Маск в своем выступлении на Международном конгрессе астронавтики в Аделаиде заявил, что постройка корабля для полета на Марс начнется уже в следующем году. Чайкин идеи о колонизации космоса разделяет. Человечество должно будет предпринять экспансию во Вселенную, а перспектива полета на Марс никогда не выглядела столь близкой, как сейчас, уверен он.

Первым представленным публике изобретением в рамках проекта стал прототип часов «Марс конкверор марк 1». В этом прототипе Чайкиным было реализовано девять дополнительных функций и устройств. Среди которых, например, уникальная система синхронизированной индикации земного и марсианского времени, указатель даты марсианского календаря с возможностью использования в качестве индикации длительности миссии в солах (марсианских сутках), планетарная индикация взаимного расположения Солнца, Земли и Марса, указатель противостояний и великих противостояний. В будущем «Марсианское время» может дополняться новыми моделями часов.

Часы Mars Conqueror Mk3 Fighter будут изготовлены ограниченной серией в восемь экземпляров.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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